Lega e M5s si dividono sulla partecipazione di Luxuria ad un programma Rai

Test antidroga per i politici - c’è il primo sì del Molise : si astiene la Lega - votano contro Pd e M5s : Il Molise aspira a essere la prima regione in Italia con i Testi antidroga per i consiglieri regionali e assessori. La prima commissione consiliare regionale, presieduta dall’esponente dei Popolari per l’Italia Andrea Di Lucente, ha licenziato a maggioranza la proposta di legge che prevede di effettuare controlli casuali e periodici. Nella votazione si è astenuta la consigliere Filomena Calenda (Lega), mentre ha espresso voto ...

Luxuria in tv si racconta ai bambini - Lega all attacco. Spadafora M5s 'Polemiche surreali e omofobe' : Però io sono ottimista, perché se i bambini con cui ho parlato sono il futuro, forse posso sperare in mondo migliore'. A chiedere l'intervento della vigilanza Rai per l'accaduto, ci ha subito pensato ...

Europee - Calenda : “Non credo alle ammucchiate. Nel movimento no a Leu e Fi - o a chi cerca alleanze con Lega e M5s” : “Non è un’ammucchiata”. Pochi giorni dopo il lancio della lista unica per le Europee che dovrebbe unire “forze progressiste e di centrosinistra”, l’ex ministro del governo Gentiloni Carlo Calenda ha respinto le accuse di chi dice che sarà solo un modo per riunire tutti gli ex alleati senza utilizzare il simbolo del Partito democratico. E non solo: nelle ultime ore ha fatto discutere l’interessamento ...

Europee - Prodi : 'Decisive come il voto del 1948 . Lega e M5S giù nei sondaggi : Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo, …, L 'alleanza gialloverde è innaturale e non credo che riuscirà a reggere ...

Viaggio nei mille dietrofront di Lega e M5S : Di Maio e Salvini hanno appena proclamato di aver mantenuto "tutte le loro promesse". Ecco una rassegna delle loro infinite retromarce

Sondaggi elettorali Piepoli : europee - Lega al 31 - 5% - M5S al 28% : Sondaggi elettorali Piepoli: europee, Lega al 31,5%, M5S al 28% Il 78% degli italiani sarebbe favorevole ad un’Europa più unita sul versante economico. A sostenerlo è un Sondaggio Piepoli per La Stampa che ha analizzato le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee di maggio. Diversamente da un Sondaggio simile effettuato nei giorni scorsi da Bidimedia, Piepoli dà il Movimento 5 Stelle al 28%, ben al di sopra rispetto alla ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - pesante calo per Lega e M5S : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, pesante calo per Lega e M5S Lega e Movimento 5 Stelle registrano perdite consistenti nel Sondaggio Bidimedia per le elezioni europee 2019. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala, rispetto a tre settimane fa, dell’1,4% al 32,3% mentre i pentastellati dello 0,6% al 24,2%. Le discussioni sul reddito di cittadinanza e quota 100 tra i due alleati di governo hanno lasciato scorie politiche non ...

Nomine - patto Lega-M5S : Salvini vuole Zaia a Bruxelles : Dalle dimissioni di Mario Nava dalla presidenza di Consob per la presunta incompatibilità con la sua posizione di funzionario europeo sono passati più di quattro mesi. Era il 13 settembre, e il governo sembrava deciso a sostituirlo in fretta con una persona più gradita. Non è andata così: da tempo l’unico candidato conosciuto a ricoprire quell’inca...

Ultimi sondaggi elettorali : Lega guadagna sul M5S - trend al 20 gennaio : Ultimi sondaggi elettorali: Lega guadagna sul M5S, trend al 20 gennaio I sondaggi della settimana confermano un trend che si propone stabile da tempo. Stando alle rilevazioni degli istituti di sondaggi il partito preferito dagli italiani per ora è la Lega di Matteo Salvini. In maniera abbastanza chiara, tutti gli studi danno la stessa indicazione. Ultimi sondaggi, M5S dietro la Lega L’altro elemento inequivocabile in tutti i ...

Sondaggi politici elezioni europee : Lega vola al 32 - 3% - M5s ancora in calo : I primi Sondaggi elettorali in vista delle europee del 2019 testimoniano l'avanzata della Lega di Matteo Salvini, ormai al 32,3% e saldamente primo partito: il Movimento 5 Stelle, infatti, precipita al 24,25 dei consensi, lontanissimo dalla percentuale raccolta alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.Continua a leggere

M5S e Lega ora corteggiano gli insegnanti con 7 milioni e con la stabilizzazione delle cattedre : Latino e greco, insieme, al al liceo classico, Matematica e Fisica allo scientifico Scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane, Discipline turistiche e aziendali e ...

Maurizio Martina contro Lega e M5S. L'allarme - territorio a rischio recessione : «Ennesimo esempio di una politica che non sa come muoversi. Si fanno promesse il sabato che poi vengono subito contraddette il lunedì. Bisogna essere chiari su certi temi come quello delle ...

Sondaggi elettorali Ipsos : 10 punti di distacco tra Lega e M5S : Sondaggi elettorali Ipsos: 10 punti di distacco tra Lega e M5S Sul Corriere della Sera la consueta rilevazione delle intenzioni di voto targata Ipsos. L’istituto di Nando Pagnoncelli certifica i rapporti di forza tra partiti diventati ormai evidenti considerando anche le analisi degli altri istituti. Lega sempre più primo partito; in appena un mese il Carroccio passa dal 32,9% al 35,8%. Nel frattempo, gli alleati di governo calano ...

Sondaggi Europee - Lega vola al 35 - 8%. Calo M5s e Pd : A un anno dall’inizio dell’esecutivo gialloverde, un mese dopo l’introduzione effettiva di reddito di cittadinanza e quota 100, con il contratto di governo “in scadenza”, le elezioni Europee di domenica 26 maggio saranno un banco di prova decisivo per Lega e Movimento 5 stelle. Tanto che di fatto la campagna elettorale di Matteo Salvini e Luigi Di Maio è già cominciata, lanciata dalle Regionali in Abruzzo e Sardegna del prossimo mese. Intanto, ...