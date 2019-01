L’attenzione è una risorsa preziosa : L’attenzione determina, migliorandola, la qualità della nostra esperienza di vita. Se stiamo attenti, siamo in grado di capire, imparare, ricordare meglio. Leggi

Race of Champions – Seb - attenzione! Il giovane Schumi asfalta Vettel - ma il ferrarista è da applausi : “diventerà una stella” [VIDEO] : Sebastian Vettel battuto dal giovane Mick Schumacher alla Race of Champions: le parole del ferrarista per il figlio del sette volte campione del mondo Un fine settimana appassionante per il giovane Mick Schumacher, fresco della firma di contratto con la Ferrari Driver Academy. Il giovane pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo Michael, ha partecipato alla Race of Champions, al fianco di Sebastian Vettel. Se nella prima ...

Comunali 2019 - attenzione massima al sociale Settore agricolo - Bruno - Farfalla : è emergenza : - Sono, queste, alcune delle priorità che non dovrebbero mancare nell'agenda politica ed istituzionale dei futuri amministratori del comune unico CORIGLIANO ROSSANO. È quanto dichiarano Natale Bruno ...

Alex Sandro : 'attenzione al Milan - Higuain vorrà fare una grande partita. E Paquetà è fortissimo' : Il difensore della Juventus Alex Sandro ha parlato a Rai Sport dell'imminente sfida contro il Milan per la Supercoppa Italiana: 'La finale è sempre una gara diversa, è sempre una partita secca; è la seconda partita dopo la ripresa, quando non siamo ancora ...

Sfera Ebbasta indagato - i senatori in cerca d’attenzione gli hanno offerto una grande opportunità : Provo a immaginare la faccia che avrà fatto l’addetto stampa/responsabile marketing di Gionata Boschetti a.k.a. Sfera Ebbasta quando tra i feed di Facebook è spuntata la notizia di agenzia che il suo giovane cliente è indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all’uso di stupefacenti. Se fossi al posto di chi cura la comunicazione del trapper più chiacchierato d’Italia, andrei a festeggiare questo sabato di inizio 2019: non ...

Calciomercato Roma - De Paul seguito con attenzione : Monchi che potrebbe inserire una contropartita : Se Perotti ha le valigie in mano in vista di un probabile addio, in entrata secondo il Corriere dello sport potrebbe esserci il nome di Rodrigo De Paul , esterno dell'Udinese che tanto bene sta ...

Tumore al colon - una delle più micidiali minacce : il sintomo a cui fare attenzione per salvarsi la vita : È la terza forma più comune di cancro, compare in genere tra i 50 e i 75 anni senza distinzione di sesso, e negli ultimi due decenni risulta in progressivo aumento, sebbene sia il Tumore maligno più facilmente diagnosticabile. Il cancro del colon in Italia colpisce circa 60mila persone all'anno, e s

"A Natale metto una bomba a San Pietro" - arrestato terrorista somalo. Salvini : "attenzione alta su mercatini" : Una bomba nella "chiesa più grande" d'Italia nel giorno di Natale o poco dopo, quando in quel luogo ci sono "il Papa e tanta gente, è pieno pieno pieno". E' quanto stava progettando il 20enne somalo ...

Jordan - 5 anni - costretto a dormire per terra e a vivere con una fetta di pane al giorno. attenzione - immagini molto forti : Questa storia che vi stiamo per raccontare è a dir poco sconvolgente e vi farà indignare. Ciò che questa donna è stata capace di fare a un bambino è deplorevole. Tammi Bleimeyer, 37 anni, ha costretto il suo figliastro Jordan Bleimeyer a dormire in uno stanzino sotto le scale, quello stanzino che la famiglia chiamava “la stanza di Harry Potter”. Intorno al materasso, che era buttato a terra, c’era circuiti elettrici scoperti e unghie. Altro che ...