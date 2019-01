Incredibile ma vero | un sim racer ha battuto un ex pilota di Formula 1 in una gara nella

eurogamer

(Di lunedì 21 gennaio 2019) C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine è successo: un simhaunprofessionista. Enzo Bonito ha avuto la meglio su Lucas Di Grassi, il brasiliano ex del team F1 Virgin Racing e ora in forza al team Audi Sport ABT Schaeffler diE.Come segnala Eurogamer.net, Bonito ha preso parte alla Race of Champions questo fine settimana in Messico, l'annuale raduno che vede la presenza di stelle provenienti da tutto il mondo del motorsport e che quest'anno ha ospitato anche Pierre Gasly e Sebastien Vettel, il vincitore dell'indy 500 Ryan Hunter-Reay e il nove vincitore di Le Mans, Tom Kristensen.Bonito ha affrontato Di Grassi in un turno preliminare, prendendo parte a un testa a testa e finendo in vantaggio di oltre mezzo secondo.Read more…