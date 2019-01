Il giallo di Alessio | studente 18enne precipitato da una gru a Parigi

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) E' un vero e proprio mistero la morte diVinci, brillantedi Ventimiglia (Imperia). Il giovane, 18 anni, è stato trovato senza vita venerdì sera, in un cantiere di. Nessuno, neppure il nonno al quale era legatissimo, sa per quale motivo si trovasse nella capitale francese. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, sarebbeda una gru alta 45 metri. La polizia ha già aperto un'inchiesta e non esclude alcuna ipotesi, neppure quelle del suicidio.Nessuno sa perché si trovasse aVinci viveva a Roverino, nei pressi di Ventimiglia; da bambino, a soli 5 anni, aveva perso la mamma e nonno Enzo, con il quale viveva, lo aveva cresciuto. La loro situazione economica non era delle migliori, ma, occhi grandi e faccia pulita, era intelligente e brillante: dopo aver frequentato il Liceo Aprosio di Ventimiglia, era riuscito a diplomarsi, a ...