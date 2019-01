Grand Theft Auto 3 | alcuni modder hanno ricreato una versione pre-release del gioco

eurogamer

: Ecco a voi #GTA3D, il tributo di alcuni modder a uno dei giochi più iconici di sempre - Eurogamer_it : Ecco a voi #GTA3D, il tributo di alcuni modder a uno dei giochi più iconici di sempre - cyberanimax : - AurelioBenvenut : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)di3 si sono lanciati in un progetto decisamente affascinante: ricreare ilsulla base di come doveva essere, partendo dalle porzioni di codice (che riguardano l'HUD e una serie di sostanziali differenze di design) successivamente scartate.L'attenzione degli sviluppatori, racconta Polygon, si è concentrata in modo particolare sulla città di Portland, che insieme a Staunton Island e Shoreside Vale compone il mondo didel glorioso titolo Rockstar, ricreandone i quartieri secondo la visione originale di DMA Design (che successivamente sarà nota come Rockstar North). Il progetto prende il nome di "3D" e si trova attualmente in fase beta. È stato realizzando mettendo insieme l'enorme mole di materiale disponibile sul web.Si tratta di uno splendido tributo a una delle pietre miliari del video, che i fan più accaniti non ...