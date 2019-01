Galaxy S10 | design svelato dalle cover

Samsung - i tre Galaxy S10 uno di fianco all’altro : (Foto: Evan Blass) Il 20 febbraio — data di lancio prevista per i nuovi Galaxy S10 di Samsung — si avvicina inesorabile: l’invito per la presentazione dei dispositivi del resto ormai è partito da qualche giorno, e non stupisce dunque che dei gadget stiano iniziando a emergere dettagli a ritmo sempre più spedito. L’ultima fuga di informazioni in particolare è decisamente gustosa: si tratta di una foto finita online in queste ore che ...

Non una bomba il Samsung Galaxy S10 in arrivo in Italia : prestazioni rivedibili su GeekBench : Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S10 e, come prevedibile, siamo già entrati nella fase in cui non trascorrerà un solo giorno senza che emergano indiscrezioni sulle sue caratteristiche tecniche. Appena 24 ore fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso un punto della situazione a proposito delle ultime voci trapelate sulle specifiche del prodotto, ma oggi 21 gennaio è possibile scendere maggiormente in ...

Inevitabile rivoluzione coi Samsung Galaxy S10 : memoria super e non solo - le ultime : Ci sono diversi aspetti che dobbiamo prendere in esame in questi giorni per quanto concerne il Samsung Galaxy S10. A poche settimane dalla presentazione ufficiale di uno degli smartphone più attesi di tutto il 2019, occorre necessariamente fare il punto della situazione sulle ultime indiscrezioni per questo gioiellino. Dopo un 2018 non propriamente esaltante, infatti, si dovrà andare oltre il salto verso il 5G (qui trovate gli ultimi ...

Novità su Samsung Galaxy S10 : il modello 5G con minimo 256 GB - S10 Plus anche in ceramica : Samsung ha fatto le cose in grande con i nuovi Galaxy S10: il modello con supporto 5G partirà da 256 GB di memoria interna, mentre Galaxy S10 Plus avrà una variante in ceramica speciale. L'articolo Novità su Samsung Galaxy S10: il modello 5G con minimo 256 GB, S10 Plus anche in ceramica proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 X : tanta potenza - 5G e un prezzo esagerato : Samsung è solita presentare diverse varianti dei suoi top di gamma e se negli ultimi anni erano solo due, la presentazione del 20 febbraio a San Francisco toglierà i veli a ben quattro varianti o [...]L'articolo Galaxy S10 X: tanta potenza, 5G e un prezzo esagerato è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Samsung Galaxy S10 anche con cover in ceramica - almeno 6 GB di RAM e in nuovi render : Manca praticamente un mese alla presentazione della famiglia Galaxy S10 di Samsung e non accennano a diminuire i rumor sulle specifiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy S10 anche con cover in ceramica, almeno 6 GB di RAM e in nuovi render proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Folder - Galaxy S10 e dieci Galaxy A : i piani di Samsung per la prima metà del 2019 : Nei primi sei mesi del 2019 Samsung presenterà Galaxy Folder insieme a Galaxy S10 e almeno dieci smartphone della serie Galaxy A, L'articolo Galaxy Folder, Galaxy S10 e dieci Galaxy A: i piani di Samsung per la prima metà del 2019 proviene da TuttoAndroid.

Il prototipo 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe essere il protagonista di nuove foto : Spuntano in rete due nuove foto che potrebbero ritrarre il prototipo 5G di Samsung Galaxy S10, che ne svelerebbero a grandi linee il design: andiamo a scoprire da vicino. L'articolo Il prototipo 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe essere il protagonista di nuove foto proviene da TuttoAndroid.

Più concreto il Samsung Galaxy S10 5G : le ultime dalla Corea : Prosegue lo sviluppo del Samsung Galaxy S10 5G, anche a livello software, essendo stata pizzicata la versione test ad esso dedicata, corrispondente alla sigla G977NKSU0ASA6 (avente come probabile mercato di riferimento quello locale). Non sono emersi dettagli per quanto riguarda il modello destinato all'Occidente, visto e considerato che dovrebbe trattarsi di un esemplare le cui vendite partiranno solo in un secondo momento, trascorso qualche ...

Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018) - mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G : Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) sono stati certificati con Android 9 Pie su Wi-Fi Alliance, segno che Samsung sta lavorando all'aggiornamento, in contemporanea con le prime fatiche relegate al firmware coreano di Samsung Galaxy S10 5G. L'articolo Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018), mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.

Sull’autobus il Samsung Galaxy S10 Plus : foto reale ripresa dal vivo : Sono stati accontentati gli utenti che morivano dalla curiosità di vedere dal vivo il Samsung Galaxy S10 Plus, vista la pubblicazione di quella che sembra essere una foto reale del dispositivo, pizzicato a bordo di un mezzo pubblico, tra le mani di un fortunato utente (che, per quanto ne sappiamo, potrebbe anche essere un dipendente del colosso asiatico, sempre che l'immagine che stiamo per proporvi immortali per davvero il dispositivo in ...

Galaxy S10 Display non funziona con pellicola protettiva : Il vetro temperato o la pellicola protettiva potrebbe non far funzionare correttamente il Display del Samsung Galaxy S10 vediamo il perchè ?

Samsung Galaxy S10+ pizzicato sull’autobus? Ecco il presunto flagship dal vivo : Quello che potrebbe essere un prototipo di Samsung Galaxy S10+ sarebbe stato avvistato a bordo di un mezzo pubblico: grazie alla foto dal vivo possiamo dire che il design della parte frontale sarebbe una conferma dei rumor. L'articolo Samsung Galaxy S10+ pizzicato sull’autobus? Ecco il presunto flagship dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Il sensore di impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+ non funzionerà con le pellicole protettive : Il sensore d'impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+non dovrebbe funzionare correttamente in presenza di pellicole protettive. L'articolo Il sensore di impronte sotto al display di Samsung Galaxy S10/S10+ non funzionerà con le pellicole protettive proviene da TuttoAndroid.