Flop per La Dottoressa Giò | Barbara D' Urso perde mezzo milione di telespettatori

Ascolti tv - la "Dottoressa Giò" fa Flop : doccia gelata per Barbara d'Urso : La seconda puntata della fiction, in onda su Canale 5, ha registrato un notevole calo rispetto all'esordio

Sardegna - vince Frailis del Pd. Ma è Flop affluenza : 100 votanti per seggio : Se proprio qualche indicazione politica va trovata in queste elezioni forse bisognerà osservare le reazioni che si scateneranno nei prossimi giorni nel centrodestra. Era infatti particolarmente ...

Belinelli super - Doncic battuto. Gallinari e i Clippers fanno Flop : DALLAS-SAN ANTONIO 101-105 Non basta il solito Doncic, San Antonio nonostante una partenza da incubo raddrizza il match nella ripresa grazie alla produzione fondamentale di Marco Belinelli per poi ...

Flop La dottoressa Basile e Domenica Live : solo 3 milioni di telespettatori per la fiction : Barbara D'Urso è una delle conduttrici più chiacchierate dello spettacolo italiano. La donna ieri dopo circa vent'anni d'assenza è tornata sul piccolo schermo con la fiction La dottoressa Giò, ma a quanto pare il ritorno è stato un vero e proprio Flop. La D’Urso nei panni della ginecologa Basile, dopo aver rischiato la radiazione per essersi messa contro un potente primario, è tornata a svolgere la sua professione presso l'ospedale San Carlo di ...

Flop per 'La dottoressa Giò' con Barbara D'Urso : la fiction ha debuttato con dati bassi : Ieri sera, in prime-time su Canale 5, ha debuttato la nuova stagione della fiction "La dottoressa Giò" con protagonista Barbara D'Urso, tornata - a distanza di vent'anni - a indossare i panni della ginecologa Giorgia Basile. Un ritorno sul piccolo schermo che la D'Urso stessa ha provveduto a sponsorizzare sul web e sui social network, anche se gli ascolti della prima puntata della fiction non sono stati proprio positivi, e la media si è fermata ...

La Dottoressa Giò - Flop di ascolti per Barbara D’Urso. Lei poco credibile o per dirla Renè Ferretti : “Cagna maledetta” : Una domenica bestiale per Barbara D’Urso che alle dieci in punto ha ricevuto un verdetto amaro: 3.046.000 telespettatori e il 12,63% di share. Un flop, per molti aspetti clamoroso, per il ritorno de “La Dottoressa Giò“, considerando anche l’assenza di concorrenza nel target di riferimento della serie. Prendendo in considerazione il fortissimo battage pubblicitario che ha preceduto la messa in onda e l’assenza di ...

Anticipazioni La Dottoressa Giò : ascolti Flop per l'esordio - le trame del 20 gennaio : La Dottoressa Giò ha fatto ieri 13 gennaio il suo esordio su Canale 5 e proseguirà anche per le prossime settimane nella rete ammiraglia Mediaset. Le puntate previste sono quattro e riportano Barbara d'Urso nel mondo di una fiction che aveva interrotto ben tredici anni fa per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Considerando gli ottimi dati Auditel dei programmi condotti dalla Carmelita Nazionale, uno dei principali punti di riferimenti della ...

Colletta per pagare la multa del vicesindaco di Trieste è un Flop : raccolti solo 10 euro : Un cittadino triestino ha organizzato una Colletta per raccogliere i soldi necessari a pagare la multa - di 100 euro - inflitta al vice-sindaco Paolo Polidori per aver buttato nel cassonetto sbagliato le coperte di un clochard. Ma l'iniziativa è stata un fallimento: sono stati raccolti solamente 10 euro.Continua a leggere

La Flop 11 di Serie A : i peggiori calciatori per il fantacalcio : Per qualcuno il girone d'andata non è stato esaltante, per altri è stato un vero incubo sia a livello di gol che di prestazioni in campo. L'augurio è che questa formazione che andiamo a scoprire possa ...

Pomeriggio Rai 1 - 9 gennaio : Paradiso delle Signore al record - Flop per La Vita in Diretta : Il Pomeriggio di Rai 1, da questa stagione, si è presentato con delle novità, le ennesime, dopo la cancellazione del quiz Zero e Lode che, secondo l'ormai ex direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini, nonostante gli ascolti buoni, non dava un traino sufficiente a La Vita in Diretta. Dunque, a trainare quest'anno La Vita in Diretta ci sono Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, che inizia dalle ore 14:00 ed ultimamente è stato allungato ...

Crisi Apple - iPhone XR non vende/ Perché questo Flop sul mercato? : La Apple è in Crisi, le vendite dell'iPhone XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&Flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Condono - Flop riscossione a Napoli : il Comune perde 150 milioni : Il Condono - è una legge dello Stato e i Comuni la devono solo applicare - è un affare, per Palazzo San Giacomo, perennemente in bolletta, in particolare. L'intoppo arriva quando l'ente locale non è ...