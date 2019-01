Eibar-Espanyol 3-0

Pronostico Eibar vs Espanyol - La Liga 21-1-2019 e Analisi : Eibar-Espanyol, lunedì 21 gennaio. Partita interessante quella in programma nel posticipo della 20esima giornata di Primera Division. Le due compagini si trovano in situazioni di classifica quasi simili, con 22 e 24 punti rispettivamente. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Eibar ed Espanyol?L’Eibar è reduce dalla sconfitta di Barcellona per 3 a 0, dopo quattro turni senza sconfitte e dove ha ottentuto altrettanti pareggi. ...