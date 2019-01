A Conegliano una ragazzina di 13 anni presa a testate dai bulli

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Sono cinque i piccoliindividuati e sospesi dalla direzione scolastica di un istituto del coneglianese, in provincia di Treviso, per aver perseguitato e picchiato unadi 13. Sempre più spesso la cronaca ci mostra casi di violenza tra minori, soprattutto in ambienti scolastici che, invece, dovrebbero rappresentare le roccaforti della disciplina e l'educazione.Il caso Poco prima dello scorso Natale, il preside della scuola in questione ha ricevuto la grave denuncia della madre di una studentessa appena tredicenne, che aveva già provveduto a denunciare l'accaduto presso il Commissariato di Polizia. Il comportamento dei cinquenon si era limitato solo ad offese verbali, già di per loro condannabili ed in grado di ledere gravemente all'equilibrio psicofisico della giovane vittima, ma si erano spinti ben oltre, tanto da essersi macchiati di vere e proprie ...