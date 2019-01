Si difende dall' attacco di un pitbull | il proprietario del cane a processo

Storia di Ren - che emerge dall'ombra per difendere la sua creatura : 'Amo la Cina, sostengo il partito comunista ma non ho mai ricevuto alcuna richiesta da alcun governo di fornire informazioni inappropriate'. Ren Zhengfei, ex ingegnere dell'Esercito popolare e ...

La Compagnia del Cigno - Ivan Cotroneo si difende dalle critiche dei Conservatori : "Abbiamo schiuso un mondo - ma è un racconto di finzione" : Con 5,5 milioni di telespettatori, anche alla sua terza puntata La Compagnia del Cigno si è confermato leader della prima serata. Sicuramente un successo per la Rai e per Ivan Cotroneo, ma non senza qualche polemica. Se gran parte del pubblico si gode le avventure dei sette giovani protagonisti tifando per loro e seguendo le loro prove, c'è chi non vede nella rappresentazione fatta in tv del mondo dei Conservatori qualcosa di ...

Blizzard si difende dalle recenti accuse di discriminazione mosse da un ex dipendente : Dopo che Blizzard ha svelato l'orientamento sessuale del Soldato 76 (Overwatch) un ex-dipendente è uscito allo scoperto ed ha denunciato comportamenti razzisti nei suoi confronti durante il periodo lavorativo.Come riporta Gamasutra, Jules Murillo-Cuellar ha denunciato episodi di bullismo ed abusi vari legati alla sua etnia messicana, a quanto pare portare questi episodi all'attenzione dei superiori non è servito a nulla. L'uomo ha anche ...

#Dieta lampo dopo le feste - per tornare in forma e difenderci dall’influenza : Niente da fare e anche quest’anno nonostante i buoni propositi, non abbiamo resistito a panettoni, pandori farciti, cenoni e veglioni a go -go. Il risultato? Beh è abbastanza evidente e molti regali ricevuti, insieme ai vecchi jeans di prima delle feste ci vanno un po’ stretti. La Coldiretti ci vene in aiuto stilando una lista di cibi da consumare sia per perdere peso che per difenderci dall’influenza che si sta avvicinando al ...

Renault Nissan - Ghosn si difende dalle accuse : mai violato legge : Tokyo, 8 gen., askanews, - Si è presentato difendendo il suo operato e smentendo qualunque malversazione, l'ex numero uno dell'alleanza Renault Nissan, Carlos Ghosn, accusato in Giappone di frode ...

Come difendersi dalle persone negative di cui non possiamo liberarci : Agire al contrario Le persone negative parlano di quanto è brutto il mondo perché riescono a vedere solo quella parte. Se avete relazioni a voi care che sentite di poter perdere a causa della visione ...

Si difende dall’attacco di un cane con lo spray al peperoncino : la padrone del cane la morde e le da un pugno : Una jogger si è difesa dall’attacco di un cane usando lo spray al peperoncino, ma la proprietaria dell’animale ha reagito mordendola all’avambraccio. E’ quanto accaduto nel parco regionale Anthony Chabot, a Oakland in California. La stava correndo quando è stata attaccata da un cane che era in compagnia della proprietaria. La jogger, per difendersi, ha fatto ricorso allo spray al peperoncino, ma la padrona ha reagito in ...

Selvaggia Roma dall'ospedale : "Hanno picchiato il mio ragazzo. Erano in 7 - mi importunavano e lui ha cercato di difendermi" : Dopo il triste annuncio di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma è stata brutalmente presa di mira dai social. Il popolo del web non le perdona di aver trattato con superficialità la questione del suo ex ...

Ambra Angiolini difende Allegri dalle critiche dei social : Ambra Angiolini è una persona che non ha peli sulla lingua, una caratteristica che ha finito poi per contraddistinguere l'attrice nel panorama contemporaneo. Prima è stata la ragazza di Non è la Rai, ...

Kevin Spacey : “Let me be Frank” - il video in cui si difende dalle accuse : “Non pagherò per quello che non ho fatto” : “Let me be Frank”. Kevin Spacey, messo nel limbo da Hollywood e Netflix per le accuse di molestie, nel giorno della vigilia di Natale, ha sorpreso tutti postando un video di 3 minuti 6 secondi in cui è passato all’attacco. Il video è stato visualizzato da quasi 7 milioni di persone su Youtube. Giocando con il ruolo di Frank Underwood, indimenticato protagonista House of Cards, ha recitato un lungo monologo. L’attore, ...

Spacey si difende dalle accuse di molestie interpretando Frank Underwood : Non sarebbe facile? Ma sia voi che io sappiamo che non è mai così semplice, né in politica e né nella vita. Ma voi non credereste alle peggiori cose senza prove, vero? Non arrivereste immediatamente ...

Il ritorno in video di Kevin Spacey a Natale - nei panni di Frank Underwood di House of Cards per difendersi dalle accuse di molestie : Alla vigilia di Natale uno strano video di Kevin Spacey è apparso online mostrando al mondo l'attore per la prima volta da quando, in seguito allo scandalo molestie che l'ha travolto, Netflix ha deciso di licenziarlo dalla produzione di House of Cards imprimendo alla sua carriera una svolta verso un declino apparentemente inarrestabile. L'attore ha postato un video di 3 minuti su YouTube lunedì 24 dicembre, ripresentandosi al pubblico e ...

M5s - Di Battista annuncia : “Sto tornando - mi vedrò con Luigi. Poi devo difendermi dalle str… che scrivono su di me” : “Dopo 16mila chilometri in bus e sette mesi via, torno a casa. Mi vedrò con Luigi (Di Maio, ndr), che è un fratello”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, Alessandro Di Battista, atteso in Italia per la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 2019. L'articolo M5s, Di Battista annuncia: “Sto tornando, mi vedrò con Luigi. Poi devo difendermi dalle str… che scrivono su di me” proviene da Il Fatto ...