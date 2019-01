Salto con gli sci – Elena Runggaldier 15ª a Zao e migliore azzurra nella classifica

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Elena Runggaldier sale in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della Germania nella prova a squadre - brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Althaus e Seyfarth trascinano la Germania al successo nel Team Event davanti ad Austria e Giappone : Seconda giornata di gare sul trampolino HS102 di Zao (in Giappone) che è andata in archivio con il successo della Germania nel primo Team Event della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. La compagine tedesca (favorita indiscussa della vigilia) non ha tradito le attese ed ha messo sul campo una superiorità abbastanza netta nei confronti del resto del Mondo grazie al contributo di Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e ...

Salto con gli sci – Insam e Colloredo sono fuori dalla finale a Zakopane : Insam e Colloredo fuori dai primi cinquanta nelle qualificazioni a Zapokane: per i due azzurri niente finale Alex Insam e Sebastian Colloredo sono fuori dalla finale a Zakopane. I due azzurri si sono classificati rispettivamente al 60° e al 61° posto nelle qualificazioni sull’HS134, mancando così l’ingresso tra i primi cinquanta che avrebbe garantito loro la partecipazione alla gara di domenica. Insam ha coperto la distanza di ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : Johann Andre Forfang guida le complicate qualificazioni - fuori Insam e Colloredo : A Zakopane le qualificazioni della gara sul trampolino HS134 disputate questa sera regalano più di un argomento di discussione: prima un rinvio di 15 minuti, poi una nevicata, infine un vento inclemente mettono in seria difficoltà i saltatori, tant’è che sono molti i risultati a sorpresa. A concludere al comando è una coppia norvegese, quella formata da Johann Andre Forfang e Robert Johansson: il primo salta 138.5 metri per 129.8 punti, il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Daniela Iraschko-Stolz trionfa a Zao davanti a Takanashi e Althaus. Runggaldier 31^ : Daniela Iraschko-Stolz conquista la quindicesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo (la seconda stagionale dopo l’exploit di Sapporo) in quel di Zao e si porta in terza posizione nella classifica generale, sconfiggendo la padrona di casa giapponese Sara Takanashi e la tedesca Katharina Althaus al termine di una gara molto spettacolare e caratterizzata da un vento molto forte (che ha costretto gli organizzatori a cancellare le ...

Salto con gli sci – Runggaldier fuori dalle 30 per soli 4 decimi : il maltempo condiziona la gara di Zao : Il maltempo condiziona la gara sul trampolino normale di Zao: Elena Runggaldier fuori dalle trenta per soli quattro decimi di punto fuori dalla zona punti per un’inezia. Elena Runggaldier non ce l’ha fatta a superare il taglio a Zao, sul trampolino normale HS102. Nella prima gara in programma nela località giapponese, condizionata dalle cattive condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a cancellare le ...

