Omicidio di Erbusco | il marito di Stefania | distrutto dal dolore | ' Non so cosa pensare'

(Di domenica 20 gennaio 2019) Stefano Del Bello,diCrotti, la 42enne trovata morta, carbonizzata, nelle campagne di(Brescia) èdal. Ancora non riesce a rendersi conto di quanto accaduto alla moglie. "E' vero - ha ammesso - in passato avevamo avuto dei problemi, ma li stavamo lasciando alle spalle". Per "ritrovarsi" si erano anche fatti un tatuaggio.Nelle scorse ore, l'ex amante dell'uomo, Chiara Alessandri, ha confessato di aver ucciso...