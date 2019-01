Morto durante fermo di polizia | Anm contro Salvini

Morto durante un fermo di polizia a Empoli. Magistrati contro Salvini : "Irrispettoso e inopportuno" : L'Associazione nazionale Magistrati (Anm) contro Matteo Salvini per il suo commento sul decesso di un cittadino di origine tunisina durante un fermo di polizia giovedì scorso a Empoli. Salvini aveva detto che i poliziotti che avevano legato mani e piedi all'uomo, andato in escandescenza in un money transfer, che cosa avrebbero dovuto fare se non quello che hanno fatto? "Se i poliziotti non possono usare le manette che fanno, offrono cappuccio ...

Morto durante un controllo a Empoli - Anm : "Parole Salvini inopportune" - : Il ministro dell'Interno, parlando del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia, aveva detto: "Buon sabato ai poliziotti che hanno ammanettato un violento che poi ...

Morto durante un controllo a Empoli - Anm : “Parole Salvini inopportune” : Morto durante un controllo a Empoli, Anm: “Parole Salvini inopportune” Il ministro dell’Interno, parlando del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia, aveva detto: “Buon sabato ai poliziotti che hanno ammanettato un violento che poi purtroppo è stato colto da arresto cardiaco” Parole ...

Morto durante controllo : Anm - 'inopportune le parole di Salvini' : "Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della ...

Morto durante il fermo di polizia a Empoli - i magistrati contro Salvini : Roma, 20 gen., askanews, - 'Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose ...

Tunisino Morto durante controllo - Anm : 'Inopportune parole Salvini' : "Le dichiarazioni del ministro dell'Interno a seguito del decesso di un cittadino Tunisino durante un'attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura". ...

Tunisino Morto durante fermo Empoli - magistrati contro Matteo Salvini : “Parole inopportune” : la Giunta dell'Anm ha criticato il ministro Matteo Salvini: "Le dichiarazioni del ministro degli Interni rese a seguito del decesso di un cittadino Tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura. Sarebbe stato necessario attendere la conclusione dei doverosi accertamenti".Continua a leggere

Empoli - Morto durante un fermo. Salvini : "Cosa dovevano fare - offrire cappuccio e brioche?" : morto durante l'arresto a 31 anni, con le manette ancora ai polsi. È accaduto giovedì pomeriggio ad Empoli all'interno di un money trasfer della città, dove la polizia era intervenuta quando era stata segnalata la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione, che aveva cercato di farsi cambiare una banconota falsa ed era andato su tutte le furie davanti al rifiuto dei titolari del locale.All'arrivo degli agenti l'uomo, originario ...

Il fotografo di Associated Press Mohamed Ben Khalifa è Morto durante alcuni scontri tra milizie rivali a Tripoli : Mohamed Ben Khalifa, un fotografo libico freelance che lavorava per l’agenzia di stampa Associated Press, è morto a Tripoli, in Libia, durante scontri violenti tra milizie rivali. Khalifa stava lavorando per fotografare gli scontri quando è stato colpito da un

Morto durante fermo a Empoli - Matteo Salvini : “Dovevano offrirgli cappuccio e brioche?” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si schiera con le forze dell'ordine dopo la morte del 31enne tunisino durante un fermo di polizia a Empoli: "Se i poliziotti non possono usare le manette per fermare un violento, ditemi voi cosa dovrebbero fare, rispondere con cappuccio e brioche?", afferma in diretta Facebook.Continua a leggere

Morto durante fermo di polizia - Salvini : «Dovevano offrire cappuccio e brioches?» : «Se i poliziotti non possono mettere le manette ditemi voi che dovrebbero fare?». Se lo chiede il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, riferendosi alla...

Tunisino Morto durante il fermo - Salvini : 'Gli agenti dovevano offrire cappuccio e brioche?' - Il dolore e la rabbia delle famiglie Uva - ... : "Se i poliziotti non possono usare le manette per fermare un violento ditemi voi cosa dovrebbero fare? Rispondere con cappuccio e brioche? ". Così Matteo Salvini torna sul caso del Tunisino morto ...

Empoli - Morto durante un fermo. Salvini : "Cosa dovevano fare - offrire cappuccio e brioche?" : morto durante l'arresto a 31 anni, con le manette ancora ai polsi. È accaduto giovedì pomeriggio ad Empoli all'interno di un money trasfer della città, dove la polizia era intervenuta quando era stata segnalata la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione, che aveva cercato di farsi cambiare una banconota falsa ed era andato su tutte le furie davanti al rifiuto dei titolari del locale.All'arrivo degli agenti l'uomo, originario ...

Morto durante controllo - sorella Uva : con Salvini licenza uccidere : "Questo è il metodo delle forze dell'ordine. Con l'appoggio di Salvini, ora, hanno la licenza di uccidere". Lucia Uva, sorella di Giuseppe, Morto dopo essere stato portato in caserma a Varese nel 2008,...