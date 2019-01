Cosa c' è dietro l' ennesimo scontro tra i conservatori e il Papa

Bonifico con beneficiario sbagliato torna indietro? Cosa fare : Bonifico con beneficiario sbagliato torna indietro? Cosa fare Come recuperare un Bonifico errato Effettuare un Bonifico e poi accorgersi di aver sbagliato nel riportare il codice Iban: non è un errore così raro. D’ altra parte, l’ Iban è composto da 27 caratteri tra cifre e lettere. Per questo molte banche danno la possibilità di annullare il Bonifico entro 24 ore dalla sua disposizione. Tuttavia, è possibile anche non accorgersi subito dell’ ...

Chicco Testa - la rivolta di Matteo Salvini contro Rocco Casalino : "Cosa è successo dietro le telecamere" : "Rocco Casalino ha dato ai tre capi del governo Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio un cartello con cui farsi fotografare con scritto reddito cittadinanza e quota cento", rivela Chicco Testa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. Il manager vicino al Pd riporta un particolare

Volkswagen e Ford - Cosa c’è dietro alla nuova alleanza automobilistica : di Carblogger A leggere il documento diffuso da Volkswagen e Ford per annunciare una collaborazione in varie aree di business e di sviluppo, il termine “alleanza Globale” nella headline appare effettivamente ridondante, come ha sottolineato qui su Carblogger Francesco Paternò, che lancia però l’ipotesi, assai suggestiva, che sia in realtà il primo passo per Ford per lasciare l’Europa. Sulla tesi nutro perplessità di fondo, anche se su sull’onda ...

Amazon - Cosa c’è dietro il “giallo” degli interinali in eccesso : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Il 7 dicembre 2017 i funzionari dell’Ispettorato del lavoro di Piacenza si presentano ai cancelli del magazzino di Amazon a Castel San Giovanni per verificare se la multinazionale dell’ecommerce abbia rispettato i limiti di legge nel ricorso a lavoratori interinali. Sono i giorni del picco di Natale, quando i contatori del centro logistico emiliano girano all’impazzata e, di conseguenza, Amazon rinforza le file ...

Rissa dietro le quinte tra le ospiti vip di Amadeus. Lui interviene per dividerle. Cosa è successo : Anche gli artisti sono esseri umani, con pregi e difetti, caratteracci e umanità. Insomma, anche loro sbagliano. Ma mai nessuno avrebbe potuto immaginare una Rissa tra due pilastri della musica degli anni ’70-’80. Parliamo di Ornella Vanoni e Donatella Rettore. Pare che tra i due membri del cast di “Ora o mai più” non corra buon sangue. dietro le quinte del programma RAI condotto da Amadeus i rapporti tra Ornella e Donatella sarebbero davvero ...

#tenyearschallenge : ecco Cosa potrebbe nascondersi dietro alla nuova catena social diventata virale : E’ diventata virale. Con l’hashtag #tenyearschallenge, la nuova moda del momento sui social ha conquistato il mondo in pochissimi giorni. Ma come ogni cosa che circola su Facebook e compagnia bella, sorgono dubbi e perplessità sul fatto che siano effettivamente solo degli innocenti giochini e delle innocue catene, e si pensa a complotti e metodi studiati solo per carpire sempre più dati dagli utenti social. Perché ormai, dopo tutta ...

Inter - il rinnovo di Mauro Icardi è un mistero social : Cosa c'è dietro al post di Wanda Nara : La famiglia Icardi è in guerra con la Gazzetta dello Sport. Da diverse settimane ormai, prima con Wanda e ora con Mauro, sui social e in tv marito e moglie non perdono occasione per zittire i colleghi della rosea ad ogni notizia che li riguarda. Inizialmente fu la signora Nara a prendersela con Gazz

La vita in diretta - strana scelta della Rai : sfrattano Fialdini e Timperi - Cosa c'è dietro : Domani mercoledì 16 gennaio Juventus e Milan si contenderanno a Gedda, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana, primo trofeo del 2019. Un evento che la Rai ha deciso di raccontare con una programmazione speciale a partire fin dalle prime ore del mattino, grazie al reportage di UnoMattina. Prima d

Ecco a Cosa serve quell’anello cucito dietro le camicie da uomo : Ci sono ‘dettagli’ che sono costantemente sotto ai nostri occhi. La loro presenza è talmente scontata che non ci facciamo nemmeno più caso, ma hanno un significato. Un esempio? I bottoncini di metallo che si trovano sulle tasche dei jeans. Beh, non sono un fronzolo, ma hanno una funzione specifica. È stato l’Independent a ripercorrere la loro storia e a ‘illuminarci’. Intanto hanno un nome: si chiamano rivetti o ribattini e, pensate, senza di ...

Cosa c'è dietro il blocco del traffico aereo : Dieci voli cancellati a Genova, ventisei a Orio al Serio, almeno 32 tra Bari e Brindisi, circa 70 a Fiumicino e 138 solo quelli di Alitalia. L'elenco dei disagi causati dallo sciopero dei controllori di volo è lungo tanto quanto quello degli aeroporti italiani, quarantacinque, all'interno dei quali

L'Aria che tira - 'guardate la signora dietro Myrta Merlino'. Hanno notato qualCosa di clamoroso a La7 : A L'Aria che tira come al glorioso Drive in che fu? Il pubblico di Myrta Merlino sarebbe sempre lo stesso, e sarebbe chiamato ad applaudire gli ospiti senza distinzione di colore , né di opinione, . A ...

L'Aria che tira - "guardate la signora dietro Myrta Merlino". Hanno notato qualCosa di clamoroso a La7 : A L'Aria che tira come al glorioso Drive in che fu? Il pubblico di Myrta Merlino sarebbe sempre lo stesso, e sarebbe chiamato ad applaudire gli ospiti senza distinzione di colore (né di opinione). A lanciare l'imbarazzante accusa è TvBlog secondo cui negli studi di La7 non ci sarebbe nemmeno posto p

Il potere dei dati dell'Inps. Cosa c'è dietro il dopo-Boeri : La partita che si gioca per l'Inps non è uguale alle altre per le poltrone eil relativo 'controllo' degli istituti statali. L' istituto di previdenza sociale vale molto di più. Da lì passano i dati e ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e il taglio drastico con il passato : Cosa c'è dietro il nuovo look : Elisa Isoardi si è mostrata a La prova del cuoco con un nuovo look, dopo la seduta di ieri con il suo hair stylist di fiducia Michel Harem. Già ieri la conduttrice aveva annunciato la novità, il ...