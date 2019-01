Collection #1 scopri se la tua Password è stata rubata

Collection #1 è il più grande furto di password della storia - scopri se sei stato colpito : Un bottino di 773 milioni di account email e ben 21 milioni di password in quello che è diventato uno dei più grandi archivi digitali di informazioni personali rubate della storia . È stata questa la scoperta di Troy Hunt, uno dei più conosciuti esperti di sicurezza informatica, che ha denunciato l'esistenza di Collection #1 – questo il nome ufficiale della cartella - sul servizio di archiviazione cloud Mega. Un ...

Hitman HD Enhanced Collection : scopriamo quando sarà disponibile : Hitman HD Enhanced Collection è la collezione dei due classici Hitman rimasterizzati in 4K per rivivere queste due avventure alla massima risoluzione, e sarà disponibile a partire dall'11 gennaio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner Bros. per tutti i dettagli: Read more…