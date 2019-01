Barcone con 100 migranti soccorsi da cargo libico | tornano a Misurata

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Gennaio : Dopo il sabato di morte nel Mediterraneo - ieri altri 100 migranti su un Barcone hanno lanciato l’Sos : Mediterraneo “Fate presto, congeliamo”, ma i soccorsi tardano ore Sos al largo di Misurata – Cento persone nel panico su una barca in panne: Libia, Malta e Italia si rimbalzano le responsabilità. Poi il pressing di Conte su Tripoli di Camilla Tagliabue Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il garantista. “Storia di un asse invisibile, e indicibile, che avvicina le idee della Lega e del Pd. L’alta velocità, le grandi opere, ...

Soccorsi i 100 migranti su Barcone in avaria - andranno in Libia : Cento migranti a bordo di un barcone in avaria a 60 miglia a nord di Misurata sono stati Soccorsi nella notte dalla Guardia costiera libica dopo ore di angoscia in balia del mare, e torneranno in Libia. Dopo l'allarme, i rimpalli di responsabilita' per la nuova odissea, i migranti sono stati raggiunti dal cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone. La Guardia Costiera libica, che oggi ha effettuato gia' due interventi di ...

