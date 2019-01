Arriva l'etichetta Made in Italy : ... del territorio, dell'economia e dell'occupazione". In particolare, precisa Coldiretti, si individuano disposizioni nazionali autorizzate nell'ambito di una consultazione con la Commissione sulla ...

Coldiretti : Arriva l’etichetta Made in Italy : Contro gli inganni dei prodotti stranieri spacciati per Made in Italy, arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori: la norma consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti. L’obiettivo, spiega ...