AGCOM : Tim resta dominante anche con lo scorporo della rete : Lo scorporo della rete in una società ad hoc non cambia la posizione di Tim che resta un soggetto con una significativa forza di mercato, Smp, ai fini della definizione di mercato rilevante , sia per ...

Poca trasparenza tariffaria Vodafone e Fastweb secondo AGCOM : ultime multe agli operatori : L’AGCOM interviene sulla trasparenza tariffaria garantita da Vodafone e Fastweb, pubblicando due ordinanze nei confronti dei vettori con relativa multa. Entrambi non avrebbero osservato la normativa vigente, violando dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo del 1 Agosto 2003. Per quale motivo non è stata garantita la trasparenza tariffaria ai clienti? secondo l'Autorità, in primis Fastweb non prevedeva finora sulla home del suo sito ...

Velocità mobile Tim - Vodafone - Wind e Tre : i dati di AGCOM : Anche quest’anno AGCOM ci fa sapere quali sono le Velocità delle connessioni mobili di Vodafone, Tim, Wind e Tre grazie alla campagna di misurazioni condotta da aprile ad agosto di quest’anno nell’ambito del progetto Misura [...] L'articolo Velocità mobile Tim, Vodafone, Wind e Tre: i dati di AGCOM è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Nuova multa per TIM e Wind Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni : Nuova serie di multe per TIM e Wind Tre, sanzionate per un importo complessivo superiore ai 2 milioni di euro in merito alla fatturazione a 28 giorni. L'articolo Nuova multa per TIM e Wind Tre da parte di AGCOM per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - AGCOM multa Tim per 1 - 5 milioni e Wind Tre per 870mila euro : Tim e Wind Tre multate dall’Agcom per violazioni riguardanti il passaggio dalle Bollette a 28 giorni, ormai vietate dalla legge, a quelle mensili, con relative modifiche contrattuali. Come si legge sul sito dell’Autorità garante nelle comunicazioni, Tim è stata sanzionata in due delibere, una per 464mila euro e la seconda per 1,044 milioni di euro (per un totale di circa un milione e mezzo), mentre a Wind Tre è stata comminata una ...

