blogo

: Superbrain e l'endorsement Sanremese, la Rai che fa squadra quando l'attesa sale - SerieTvserie : Superbrain e l'endorsement Sanremese, la Rai che fa squadra quando l'attesa sale - Varych4 : Superbrain e l'endorsement Sanremese, la #Rai che fa squadra quando l'attesa sale - tvblogit : Superbrain e l'endorsement Sanremese, la Rai che fa squadra quando l'attesa sale -

(Di sabato 19 gennaio 2019)È ormai abitudine, ogni anno un minuto dopo la fine della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, in Rai si accende quella macchina organizzativa che giorno dopo giorno centellina un'che si fa sempre più imponente.Conferenze stampa, spot promozionali, citazioni implicite ed esplicite nei programmi televisivi o trasmissioni ad hoc come Grazie dei fiori, la Rai si unisce mette il carburante per prepararsi a quella che diventa ogni anno a tutti gli effetti la settimana dell'evento per eccellenza, in cui l'azienda mette tutta se stessa per far sì che il Festival sia una sfida portata a termine nel migliore dei modi.e l', la Rai che fal'pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2019 01:40.