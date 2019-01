Inter | solo 0-0 a San Siro contro la «bestia nera» Sassuolo

Calciomercato Inter - Marotta blinda Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme'. Su Godin : 'Ci Interessa' : Torna il campionato, ma gennaio è stato e continua ad essere anche il mese del Calciomercato . Così, alla vigilia del terzo anticipo della 20giornata di Serie A, in calendario a Milano tra Inter e ...

MEDICINA - CONCORSI TRUCCATI : CHIESTA InterDIZIONE PER 15 PROFESSORI/ Firenze - Procura : 'Solo modo per fermarli' : CONCORSI TRUCCATI alla Facoltà di MEDICINA di Firenze: CHIESTA INTERDIZIONE all'insegnamento per 15 docenti universitari. Indagine partita da esposto prof.

Inter-Sassuolo live dalle 20.30 : solo bimbi a San Siro dopo i Buu : Il 2019 dell'Inter parte dalla sfida al Sassuolo di De Zerbi. I nerazzurri hanno chiuso il girone di andata con 2 vittorie di misura, su Napoli e Empoli, che rientrano nella striscia aperta di...

Angelo Sanzio - Intervista ESCLUSIVA al 'Ken italiano' : "Serve una società più educativa. La chirurgia? Solo da grandi professionisti" : Ad oggi grazie a queste migliorie che ho dato al mio volto mi sento più sicuro e libero di interagire con il mondo che mi circonda. Cosa ti ha lasciato l'esperienza al 'Grande Fratello'? Puoi ...

Rischio idrogeologico in Costiera amalfitana - “Solo Interventi per emergenze. Con incendi e abusivismo più insicurezza” : “Il Rischio idrogeologico in Costiera amalfitana è elevato, soprattutto a seguito degli ultimi incendi che hanno indebolito il territorio. Dal 2017 a oggi si è fatto davvero poco: interventi per tamponare situazioni di emergenza mettendo in sicurezza le zone prossime ai centri abitati ma niente di incisivo in alta montagna”. A mettere in evidenza la fragilità del territorio che sovrasta Comuni come Positano è Giuseppe Coppola, ...

L’Interattività non è più solo dominio dei videogiochi : Ci risiamo! A quasi due mesi dalla presa di posizione dell’ex ministro Calenda contro i videogiochi che, a suo parere, nuocerebbero alla personalità del bambino sollevando di conseguenza la dura reazione dell’AESVI, ora il casus belli è la messa in onda da parte di Netflix dell’episodio interattivo di Black Mirror dal nome Bandersnatch che prevede ben cinque diverse possibilità di esito finale e un ...

Mauro sbotta : "Rinnovo? Solo se l'Inter farà un'offerta seria" : 'Voglio chiarire a tutti i tifosi che leggono, pseudogiornalisti e giornali seri, che scrivono senza sapere o danno istruzioni di scrivere senza avere una reale idea dei fatti che il mio rinnovo ...

Non solo mercato - Inter punta Coppa Italia : "L'Inter deve alzare un trofeo''. L'obiettivo per il 2019 della squadra di Luciano Spalletti e' gia' stato fissato negli ultimi giorni del 2018 dall'ad Beppe Marotta, cosi' come dal presidente Zhang. ''E' ora di tornare a vincere'', il mantra del numero 1 del club. Parole che riecheggeranno nella testa dei giocatori ad Appiano Gentile verso la sfida di domenica in Coppa Italia contro il Benevento. Non solo mercato, quindi, serve tornare a ...

La querelle Icardi-Wanda Nara ha stancato l’Inter e gli Interisti : altro che capitano e cuore nerazzurro - è solo una questione di denari : Wanda Nara e Mauro Icardi, stanno un po’ facendo perdere la pazienza ai tifosi dell’Inter, i quali credevano d’avere in casa un capitano alla Zanetti, ma sono rimasti decisamente delusi Il “giochino” di Wanda Nara in merito al rinnovo di Mauro Icardi, sembra aver definitivamente stancato i tifosi dell’Inter. Tirando la corda da diversi mesi, adesso è giunto il momento nel quale suddetta corda si è ...

Inter - non solo Branzao : come da tradizione Ausilio punta ad un calciatore brasiliano : L'Inter segue con attenzione il calcio brasiliano, oltre ad aver messo gli occhi sul portiere del Cruzeiro Branzao, Ausilio lavora anche per portare in nerazzurro il difensore classe 1999 Lucas Riberio. Secondo quanto riportato dal Giornale in edicola oggi l'Inter vorrebbe un giocatore brasiliano nella sua rosa. Occhi puntati anche sul giocatore del Flamengo Lincoln attaccante diciottenne e Reinier Jesus Carvalho, numero 10 classe 2002 inseguito ...

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Keita : 'Non penso al riscatto - solo a lavorare. L'Inter andrà sempre meglio' : Il 2018 di Keita Baldé si è concluso alla grande, con il gol vittoria di Empoli arrivato dopo l'assist a Lautaro Martinez decisivo per il successo contro il Napoli. Intervistato su Sky Sport 24 , l'attaccante senegalese dell' Inter ha auspicato un inizio 2019 altrettanto favorevole: "Ho finito bene il 2018, era molto importante vincere soprattutto l'ultima ad Empoli per finire bene ...

Inter - Handanovic è il secondo miglior portiere d'Europa. Solo Alisson gli è davanti : ... @SerieA, 8 gennaio 2019 L'Inter sa di avere uno dei migliori portieri del mondo ma sta già lavorando per il futuro dato che l'età di Samir avanza e luglio saranno 35 le candeline sulla sua torta. In ...

Non solo Fincantieri. Così gli Interessi nazionali rimangono indifesi : E' difficile per Francia e Italia capire che stanno giocando con la stessa casacca europea. E spesso, quando si parla di acquisizioni da una parte all'altra delle Alpi, a prevalere sono i cori da ...