Beppe Grillo sponsorizza Minenna alla Consob | È una garanzia per i cittadini

C'è un ritorno del luddismo - come sostiene Beppe Grillo? : Quel giorno del 1779 Ned Ludd doveva essere particolarmente arrabbiato: chissà per quale motivo, forse perché canzonato da alcuni colleghi più giovani, fatto sta che si scagliò contro un paio di telai tessili a vapore finendo per distruggerli. Una reazione plateale a cui, una trentina di anni più tardi, si sarebbero ispirati alcuni lavoratori britannici che replicarono il suo gesto: cominciarono a distruggere i telai meccanici introdotti nel ...

Beppe Grillo arriva su RaiDue con “C’è Grillo” : “Il nuovo format ideato da Carlo Freccero che racconta i grandi personaggi della tv italiana” : “Al via il nuovo format targato Freccero che vede i grandi personaggi della tivù italiana, in alcune delle pagine più belle ‘scritte’ da loro, sul piccolo schermo. L’obiettivo del format ideato da Carlo Freccero, è anche quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio e febbraio, con una programmazione di qualità”, annuncia la Rai con una nota stampa. Operazione low budget già testata lo scorso 5 gennaio con ...

Grazie al neo direttore - ritorna in Rai Beppe Grillo : Si chiama 'C'e' Grillo' in onda lunedi' 28 gennaio in prima serata su Raidue, la prima puntata del format con cui il direttore di Raidue Carlo Freccero punta a colmare con una programmazione di qualita' i vuoti di palinsesto dei primi due mesi dell'anno. Alle piu' belle pagine televisive scritte da Beppe Grillo, corredate da interviste a chi ha accompagnato la sua carriera, seguiranno quelle dedicate ad altri grandi personaggi della tv nostrana ...

Beppe Grillo - il ribaltone M5s in Rai : Carlo Freccero lo riporta in tv : Carlo Freccero, neodirettore di Raidue in quota Cinque stelle, ha deciso di riportare Beppe Grillo sugli schermi della Tv di Stato. Il fondatore del M5s andrà in onda in prima serata dal 28 gennaio con lo spettacolo C'è Grillo, in qualche modo la risposta sovranista allo show-omaggio su Adriano Cele

Freccero 'riporta' in tv (su Rai2) Beppe Grillo : Qualcuno avvisi il Pd e le opposizioni tutte: Carlo Freccero, nominato direttore (a termine) di Rai2 in quota Movimento 5 Stelle, riporta in tv Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. La notizia, perfetta per essere strumentalizzata a fini politici, è ufficiale. Di cosa si tratta? Del nuovo format, sperimentato il 5 gennaio scorso con C'è Celentano, targato Freccero per - citiamo le parole utilizzate nel comunicato stampa della ...

Beppe Grillo fischiato a Oxford attacca gli studenti : «Avete lasciato l'Italia» : Dal surreale controdiscorso di San Silvestro al manifesto per la scienza non è stato proprio un trionfo, ultimamente. Senza contare le uscite sulla Tav e sulla cannabis, e lo scambio di amorosi sensi ...

Beppe Grillo fischiato a Oxford attacca gli studenti : 'Avete lasciato l'Italia' : Si appalesa tra gli studenti della Oxford Union tutto impettito. Cappotto color fumo e una benda sugli occhi, la mano tesa in segno di saluto e il passo ieratico di chi giù pregusta gli incensi sui ...

Beppe Grillo a Oxford : 'Una serata bellissima. Salvini? Nessun rapporto - non sono più il capo politico' : Oltre a non vedere, però, nel momento in cui si parla di politica sembra anche non sentire. "Con Salvini non ho rapporti. Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l'...

Finisce tra le contestazioni la lezione di Beppe Grillo alla Oxford Union : Entra bendato, come aveva già fatto in piazza a Roma dove aveva incassato applausi, qui divertimento, con risate e qualche crescente perplessità. Ma sulla cattedra, dove si sono avvicendati Ronald ...

Beppe Grillo entra ad Oxford bendato - gli studenti lo contestano - Video : La benda, a quanto pare, era una metafora della cecità dell'Europa e del Mondo, incapaci di comprendere quali sono le esigenze delle persone e di osservare la realtà delle cose. Beppe Grillo ...

Marco Travaglio oltre il ridicolo : cosa si inventa pur di difendere Beppe Grillo insultato a Oxford : Cos'è per voi la politica se non una rivolta? C'è un vaffanculo in questo'. Ma la frase fa arrabbiare gli studenti, quasi tutti italiani ovviamente, che gli gridano di non aver abbandonato l'Italia e ...

Beppe Grillo contestato dagli studenti alla Oxford Union - Sky TG24 - : Il fondatore del M5S ha tenuto un discorso alla storica società di dibattiti dell'università inglese ma ha ricevuto critiche e un coro di "buu" dagli studenti in sala. Tra i punti contestati: la ...

Lo show di Beppe Grillo sul “palco” di Oxford : entra nella prestigiosa sala universitaria bendato con un drappo nero : Beppe Grillo, invitato a parlare all’università di Oxford, è entrato bendato nella sala dove lo attendeva un pubblico di studenti. In sala non erano ammessi giornalisti, ma i retroscena hanno rivelato una serie di momenti di contestazione al fondatore del Movimento 5 Stelle. Gli studenti lo hanno bersagliato di buu e fischi prima per una risposta ad una domanda sui vaccini, accusandolo di essere contraddittorio, poi per ...

A Oxford per una lezione - Beppe Grillo contestato dal pubblico : buu e fischi : "Non siete cortesi", replica lui, come racconta l'inviato del Corriere della Sera presente all'incontro alla Oxford Union...