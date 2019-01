Tifosi Genoa 'Col Milan fuori da stadio : ANSA, - GENOVA, 18 GEN - "Noi staremo fuori" dallo stadio. Lo annuncia la tifoseria organizzata della Gradinata Nord del Genoa che conferma la volontà di disertare la sfida tra Genoa e Milan di lunedì ...

Genoa-Milan lunedì alle 15 - striscioni dei Tifosi del Grifone : “volete l’ordine pubblico? Non provocate” : Genoa-Milan è stata fissata per le ore 15 a Marassi di lunedì, una decisione molto contestata da parte dei tifosi del Grifone Genoa-Milan si giocherà di lunedì alle ore 15 a Marassi. Una decisione che ha scontentato i tifosi genoani e non solo, una gara molto interessante ad un orario lavorativo non è certo il massimo. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, ma non è stata presa bene dai supporters del Grifone i quali ...

Genoa-Milan di lunedì alle 15 fa infuriare i Tifosi : "È uno scempio" : "Chiediamo di cancellare questo scempio e riesaminare la situazione ripristinando l'iniziale orario serale per consentire ad abbonati e possessori di biglietto ma anche spettatori televisivi, di poter assistere alla partita: il calcio non è un duello da disputarsi all'alba in un luogo isolato bensì è tripudio, emozioni, identità, gioia, emozioni, da vivere insieme agli altri, allo stadio". Lo scrive la Fondazione ...

Genoa-Milan - i Tifosi rossoblu preparano la protesta : il Comune di Genova chiede un nuovo spostamento : Non si placano le polemiche dopo la decisione di disputare la gara tra Genoa e Milan alle 15 di lunedì, per questo motivo i tifosi rossoblu hanno annunciato che se la gara di serie A del 21 gennaio verrà confermata alle ore 15 lasceranno “deserti” gli spazi in Gradinata Nord. In un comunicato i tifosi del Genoa invitano la società a “tutelare gli interessi di tutti i suoi tifosi abbonati e non”. “Siamo ostaggi ...

Genoa-Milan alle 15 - Tifosi rossoblù in rivolta. E il Comune scrive alla Lega : Genoa-Milan diventa un caso. La decisione dell'Osservatorio di anticipare alle 15 il calcio d'inizio del match di campionato, originariamente previsto le 21 di lunedì 21 gennaio, ha fatto infuriare ...

