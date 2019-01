Salto con gli sci | Coppa del Mondo Zao 2019 | Daniela Iraschko-Stolz trionfa a Zao davanti

Salto con gli sci – Runggaldier fuori dalle 30 per soli 4 decimi : il maltempo condiziona la gara di Zao : Il maltempo condiziona la gara sul trampolino normale di Zao: Elena Runggaldier fuori dalle trenta per soli quattro decimi di punto fuori dalla zona punti per un’inezia. Elena Runggaldier non ce l’ha fatta a superare il taglio a Zao, sul trampolino normale HS102. Nella prima gara in programma nela località giapponese, condizionata dalle cattive condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a cancellare le ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Elena Runggaldier sale in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : Ryoyu Kobayashi per il riscatto a casa di Kamil Stoch - Dawid Kubacki e Piotr Zyla : Dopo lo spettacolare weekend di Predazzo, la Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile si trasferisce a Zakopane (Polonia) dal 18 al 20 gennaio per la decima tappa della stagione. Il trampolino HS134 polacco ospiterà una gara individuale ed una gara a squadre (la seconda stagionale) in cui il team padrone di casa proverà a bissare il successo ottenuto a Wisla nella prima tappa. Il fine settimana di Zakopane sarà molto importante per ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : qualificazioni femminili rimandate a domani per il maltempo : Non comincia nel migliore dei modi il weekend di gare a Zao, in Giappone, per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. Nella prima mattinata italiana erano in programma le qualificazioni per la prima gara individuale, ma gli organizzatori sono stati costretti a rimandare la sessione a domani alle ore 15.45 locali (le 7.45 italiane) a causa di una fitta nevicata che sta colpendo la prefettura di ...

Salto con gli sci - rinviate a venerdì le qualificazioni femminili a Zao : Elena Runggaldier nella start list : rinviate a venerdì le qualificazioni sull’HS102 di Zao: nella start list l’unica azzurra è Elena Runggaldier Saltano le qualificazioni della gara di Salto femminile in programma a Zao, in Giappone. Le difficili condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a rinviarle alla giornata di venerdì, ore 15.45 locali e ore 7.45 italiane. A seguire, nel tardo pomeriggio (intorno alle 9 italiane), ci sarà la finale sull’HS102. ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Europa. May : il «no» un Salto nel buio» : Il Parlamento inglese con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito, scontato, della bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votato mercoledì sera. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa ... ...

