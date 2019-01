Noi | i nostri piccoli guerrieri di 500 grammi e l' ignoranza dei media Il

“Noi e i nostri nonni con lo stesso desiderio : lavorare la terra. Curiamo semi e frutti come se fossero figli” : “lavorare la terra per noi significa essere libere, volare con la fantasia, fare quello che si desidera. Anche se è molto faticoso e a volte le scelte non corrispondono alle aspettative”. Eleonora e Marianna Dori sono due sorelle toscane di 32 e 28 anni originarie della provincia di Grosseto. Dopo il diploma in ragioneria hanno provato a inserirsi nel mondo del lavoro. “Fatte alcune esperienze, però, ci siamo rese conto che la nostra ...

Fabrizio De Andrè - eredità dei nostri padri che ha colmato il vuoto di un successore in Noi 30enni : Ho visto mio padre triste poche volte. Una fu l’8 settembre 1998, quando se ne andò Lucio Battisti. Accade di nuovo quattro mesi dopo, quando toccò a Fabrizio D’Andrè. Avevo 11 anni e non potevo capire. Ora, che non abbiamo più 18 anni e non puzziamo più di serpente, è tutto molto più chiaro. Ora che vai alle ballate anarchiche e son tutti trentenni, oggi che vai a un concerto per il ventennale della sua morte e attorno hai solo ...

2019 - c’è chi predice una nuova recessione. Ma Noi possiamo contare sui nostri giallo-verdi : Se si dovesse giudicare dai “giornaloni” e, soprattutto, dai “meravigliosi” notiziari TV (pubblici e privati) sembrerebbe che in Italia tutto debba dipendere da quei due giovanotti che si sono spartiti legittimamente il potere sotto la supervisione (estetica) del premier Conte e da poco altro. Al di là della cronaca nera e delle solite diatribe partitocratiche, sul piano delle notizie vere emerge davvero poco nelle news. Ma in genere è meglio ...

Lega - Salvini : “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica - Noi convinciamo gli elettori coi fatti” : “Come facciamo a ottenere i voti al Sud? Coi fatti. Nel Meridione la politica ha preso in giro milioni di cittadini”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dall’Ansa. L'articolo Lega, Salvini: “Nostri voti al Sud? Meridione preso in giro dalla politica, noi convinciamo gli elettori coi fatti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Popolare Vicenza - al via il processo a Gianni Zonin. I risparmiatori : “Noi truffati - vogliamo indietro i nostri soldi” : Dopo la chiusura delle udienze filtro, il processo per il collasso della Banca Popolare di Vicenza, nota come BpVi, entra nella fase del dibattimento. Ieri mattina nella città del Palladio poco prima che i giudici aprissero i lavori dell’aula, un gruppo di trecento “risparmiatori azzerati”, principalmente azionisti o ex azionisti colpiti dal crollo del valore azionario di BpVi, oggi fallita e poi assorbita in Banca Intesa, ha ...