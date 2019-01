Invecchiamento precoce | a causa del fumo uomini e donne dimostrano il doppio degli anni

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Se tra i buoni propositi per l’anno nuovo avete inserito lo “smettere di fumare”, i risultati delle ultime ricerche sull’to dalpotrebbe darvi una marcia in più. La ricerca della Insilico Medicine, una compagnia americana con sede nei Johns Hopkins University’s Emerging Technology Centers che si occupa di biotecnologia e intelligenza artificiale, ha evidenziato comeche fumano dimostrino in media circa ildell’età biologica se paragonati ai non fumatori. Lo studio pubblicato su Scientific Reports ha sfruttato l’intelligenza artificiale per analizzare la composizione biochimica del sangue di circa 149 mila adulti, in modo da analizzare l’impatto dele le differenze di età biologica tra fumatori e non fumatori. Utilizzando dei modelli di previsione dell’età, grazie ai ...