Un eroe e la sua voce alla conquista del mondo | il delizioso Wandersong è in arrivo su PS4

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ultimamente si è parlato disoprattutto per il curioso caso che ha visto il titolo Greg Lobanov venire ingiustamente penalizzato dall'algoritmo che gestisce le restrizioni di Steam ma quest'oggi ci concentriamo su una notizia decisamente più positiva. Questo apprezzatissimo indie sta per sbarcare su una nuova piattaforma: PS4.Lanciato originariamente su PC e Switch nel settembre dello scorso anno,è una particolarissima avventura musicale con elementi puzzle e una storia a dir poco deliziosa. Un gioco in cui uno spensierato (e un po' sciocco) bardo cercherà di salvare ilsemplicemente cantando e cercando di conoscere tutti i segreti della Earthsong, una melodia che a quanto pare ha il potere di impedire la quasi inevitabile fine della Terra.Ecco il trailer che celebra l'uscita su PS4 fissata, come riportato dal PlayStation Blog, per il 22 gennaio:Read ...