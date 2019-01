Supercoppa Juve-Milan | è record di telespettatori

Supercoppa - grande successo in tv per Juventus-Milan : MILANO - La Supercoppa italiana ha ottenuto ieri sera un grande successo anche in televisione, con oltre 10 milioni di telespettatori collegati per seguire i minuti finali della partita, quando quasi ...

Quasi 8 milioni davanti alla tv per Juve-Milan : Supercoppa più vista dal 2014 : Boom di ascolti in tv per Juventus-Milan di Supercoppa italiana, che ha assegnato ai bianconeri il primo trofeo stagionale. L'articolo Quasi 8 milioni davanti alla tv per Juve-Milan: Supercoppa più vista dal 2014 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Italiana : Juve batte Milan - decisivo CR7 : Si è disputata ieri la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, i bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al gol di CR7 nella seconda frazione di gara. I vincitori del trofeo si sono dimostrati più concreti nelle conclusioni e hanno costretto alla sconfitta la squadra rossonera, che ha comunque combattuto e ci ha creduto fino all'ultimo. Per la Juventus si tratta dell'ottava Supercoppa Italiana della propria storia....Continua a leggere

Supercoppa Italiana – Floyd Mayweather tifoso per una sera : il pugile fa visita ai giocatori della Juventus [GALLERY] : Ospite d’eccezione al King Abdullah International Stadium di Jedda: Floyd Mayweather fa visita ai giocatori della Juventus prima della sfida di Supercoppa contro il Milan Ieri notte gli occhi del mondo del calcio erano puntati sul King Abdullah International Stadium di Jedda, teatro dlela finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Milan. Prima della sfida, i calciatori della Juventus hanno ricevuto una visita speciale, quella della ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della Supercoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

La Juve si prende la Supercoppa italiana : Milan ko a testa alta - decide Cristiano Ronaldo : La Juventus conquista il primo trofeo della stagione, il Milan polemizza con l’arbitro: discute l’interpretazione differente del fuorigioco e invoca un rigore, al tramonto del match, per l’intervento in area di Emre Can su Conti. «Non voglio fare il maleducato - dice Rino Gattuso - ma se c’è la tecnologia va usata. Su Cutrone è stata alzata la band...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

Supercoppa Italiana – La gioia social di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus : tutta la felicità di CR7 nei suoi post : Cristiano Ronaldo manifesta tutta la sua gioia per il suo primo trofeo con la Juventus sui social: i post dell’attaccante portoghese dopo la vittoria della Supercoppa Italiana Felicissimo per il successo di oggi della sua Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan a Gedda, Cristiano Ronaldo, non ha atteso molto prima di manifestare tutta la sua gioia sui social. L’attaccante portoghese, che ha deciso la partita col suo ...