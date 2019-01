Spam : Qualche giorno fa Alan Rusbridger, l’ex direttore del Guardian di Londra, ha ricevuto una lettera. Possiamo festeggiare il ritorno della carta? Leggi

Cybercrime - Polizia Postale : in corso attività di Spamming : Roma, 15 gen., askanews, - È nuovamente in corso, in queste ore, una massiccia attività di spamming a scopo estorsivo che, ancora una volta, viene perpetrata mediante l'invio di email in cui gli ...

Problemi di Spam su Google Drive? Big G promette di sistemare tutto prossimamente : Google prende in carico il problema dello spam che affligge da tempo Google Drive. All'emergere di nuove lamentele Big G promette una prossima risoluzione tramite ritocchi alle funzionalità contro lo spam e gli abusi di altro genere.

Arriva il filtro anti Spam per l'app Messaggi di Google : Lo spam, ovvero i fastidiosi Messaggi pubblicitari non richiesti, è un problema che, giorno dopo giorno, continua a infastidire quasi tutti gli utenti

A Comiso una mostra dedicata a Gesualdo Spampinato : Sarà inaugurata domenica 23 dicembre a Palazzo Labisi una mostra di dieci artisti dedicata al ricordo di Gesualdo Spampinato. Musica in programma

Google elimina valutazioni e recensioni dal Play Store per Spam : Google ha annunciato di intervenire sulle recensioni presenti sul Play Store per eliminare commenti spam o che violano le norme sui commenti della società di Mountain View. Secondo Big G, alcuni sviluppatori di app acquistano

L'Italia è sommersa dalle chiamate Spam : 3° posto in Europa e 11° nel mondo : Secondo il nuovo Truecaller Insights Report, l'Italia è uno dei Paesi maggiormente "colpiti" dalle chiamate spam: di media sono più di 3,8 milioni ogni mese, 10,8 al mese per ogni utente, con un aumento del 22,7% rispetto allo scorso anno.

Conad Scherma Modica a Treviso : secondo posto per Spampinato : Treviso Gran Prix nazionale Under 14 kinder +sport, ottimi risultati per la Conad Scherma Modica: Francesco Spampinato 2° - Edoardo aprile 7°

YouTube fa pulizia degli account Spam - per gli youtuber calo nei follower : YouTube è all'opera per rimuovere gli account spam presenti sulla piattaforma e avvisa i creatori che in questi giorni potrebbero registrare un calo del numero degli iscritti ai loro canali. Con un avviso pubblicato sul proprio forum di assistenza, YouTube spiega come verifichi costantemente la legittimità degli account che interagiscono con i singoli canali. "Come parte di questi controlli periodici, abbiamo ...

Messaggi 3.9 introduce la protezione antiSpam e novità per allegati - messaggistica di gruppo e file supportati : La versione 3.9 dell'apk di Messaggi suggerisce che Google sta introducendo delle novità che riguardano la protezione antispam, gli allegati dei Messaggi, il supporto a nuovi tipi di file e la Messaggistica di gruppo.