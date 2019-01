Salvini | su quota 100 passaggio storico

Quota 100 - Salvini presenta il provvedimento : “Lo dedico alla Fornero. Punto di partenza per un’Italia più giusta” : “Sono felice. Tanto impegno ma ci siamo, dalle parole ai fatti. Ci dicevano che non si poteva, diritto alla pensione per un milione di italiani contiamo possa trasformarsi in diritto al lavoro per un altro milione di italiani che non deve scappare all’estero”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il varo del ‘decretone’ su reddito di cittadinanza e Quota 100 sulle pensioni. “Quota 100 non prevede nessuna ...

Reddito e quota 100 - ok al decretone. Di Maio : ‘Domande da marzo - fondi da aprile’. Salvini : ‘Riscatto laurea per under 45’ : Il governo ha approvato il cosiddetto “decretone”: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri, ovvero 22 miliardi di euro“, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Quindi le coperture c’erano”, ha detto Luigi Di Maio. “Oggi nasce un nuovo ...

Manovra - via libera dal Cdm a reddito e quota 100. Accordo dopo un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Al summit hanno preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i sottosegretari al ministero di via XX Settembre, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il ...

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : cala la fiducia in Matteo Salvini - bocciati reddito e quota 100 : L'ultimo sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre deve far preoccupare molto Matteo Salvini. Il leader della Lega registra un segno meno come "fiducia" tra gli elettori e reddito e cittadinanza e quota 100 vengono bocciati dalla maggioranza degli intervistati. Insomma, c'è qualcosa che non va