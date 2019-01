Monza Auto pagate ma non consegnate da un autosalone

Sanità - Monza : ambulatorio per i bimbi con malattie autoimmuni del fegato : Nasce all’ospedale San Gerardo di Monza un ambulatorio multispecialistico per i bambini che soffrono di malattie autoimmuni del fegato. “Un’eccellenza in Italia e l’unico di questo genere – sottolinea l’Asst – che va ad aggiungersi agli altri centri Ern (reti europee di riferimento per le malattie rare) presenti al San Gerardo”. Il nuovo ambulatorio è operativo da qualche giorno grazie a un ...

Monza - Maxi investimento per rinnovare l'autodromo : Nel 2022 Monza celebrerà un secolo di gloriosa storia. E per onorare i cento anni di corse, ci sarebbe un progetto da cento milioni di euro per ammodernare le strutture, modificare parte del tracciato e recuperare le sopraelevate.Maxi investimento. A svelare i piani di sviluppo per lAutodromo Nazionale di Monza è stato il presidente dellAci, Angelo Sticchi Damiani, il quale ha confermato alla Gazzetta dello Sport che occorrono 100 milioni di ...

Monza - Maxi investimento per rinnovare l'autodromo : Nel 2022 Monza celebrerà un secolo di gloriosa storia. E per onorare i cento anni di corse, ci sarebbe un progetto da cento milioni di euro per ammodernare le strutture, modificare parte del tracciato e recuperare le sopraelevate.Maxi investimento. A svelare i piani di sviluppo per lAutodromo Nazionale di Monza è stato il presidente dellAci, Angelo Sticchi Damiani, il quale ha confermato alla Gazzetta dello Sport che occorrono 100 milioni di ...

Monza : uccide il figlio tossicodipendente e si autodenuncia ai carabinieri : Questa mattina, in un appartamento del Comune di Muggiò, nella ricca provincia lombarda di Monza - Brianza, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Un pensionato di 72 anni, Mario Colleoni, ha colpito ripetutamente alla testa il figlio tossicodipendente di 48 anni uccidendolo. Immediatamente dopo ha chiamato i carabinieri e si è auto - denunciato. In base ai primi rilevamenti della Scientifica l'arma utilizzata per commettere l'omicidio ...

Monza Rally Show 2018 – Concentrazione e occhi della tigre - il VIDEO dentro l’abitacolo dell’auto di Valentino Rossi : occhi concentrati sulla strada e pochissime contrazioni del viso, ecco Valentino Rossi al volante della sua Ford Fiesta WRC Plus Sette Prove Speciali su sette, un percorso netto senza lasciare scampo ai rivali. Valentino Rossi è senza dubbio il protagonista del Monza Rally Show 2018, su cui il pesarese si appresta a mettere le mani per ottenere il settimo sigillo. Successi dovuti alla Concentrazione che il Dottore mette in ciò che fa, ...

Monza : con l'auto nel prato di viale Cesare Battisti : Anche i vigili sono rimasti spiazzati alla vista di quell'auto ferma in mezzo all'ampia aiuola che separa le carreggiate del vialone Cesare Battisti a Monza. È successo venerdì intorno alle 13. Anche ...

Un arresto a Monza : scappa all'alt - è ubriaco e in auto ha un coltello - proiettili e pistola : Durante un servizio per il contrasto della guida in stato di ebbrezza, agenti della polizia locale e del Nucleo mobile hanno arrestato un uomo, dell'Ecuador, che guidava ubriaco e in possesso di un ...