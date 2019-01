Milan | si pensa ai rinnovi mentre Calhanoglu e Higuain sono a un passo dall' addio RUMORS

Blastingnews

: @PinoVaccaro77 @forchi_giuseppe E' vero, tutti piangono quando si pensa di aver subito un torto. Però ci sono piant… - GCasareale : @PinoVaccaro77 @forchi_giuseppe E' vero, tutti piangono quando si pensa di aver subito un torto. Però ci sono piant… - CRserto : @MaxBambi7 @RossoneroCinico @stetho83 @reddevilrm Neanche Sheva fece dichiarazioni bellicose, c’è bisogno di dichia… - BullaInterista : @ale_nerazzurra E pensa come stanno messi al Milan, sempre sedotti e abbandonati ma stavolta con una grande aggrava… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ilieri sera è stato sconfitto in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus con un finale al veleno e carico di polemiche. Per i rossoneri è però tempo di lasciarsi tutto alle spalle e tuffarsi in queste ultime settimane di calciomercato che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione rossonere. Diversele operazioni in ballo per i dirigenti rossoneri, i qualialla prese con cessioni e, oltre a tentare l'assalto al bomber Piatek.Calciomercato: Zapata, Abate e Bellanova potrebbero rinnovare In un'intervista rilasciata pochi giorni fa Rino Gattuso affermava come in questo momento Zapata può valere 40 milioni. Probabilmente il tecnico rossonero ha esagerato, ma tale affermazione fa capire quanto il colombiano sia importante in questo momento per il. Infatti con lui Rino ha un ottimo feeling e a furia di mettere a segno prestazioni ...