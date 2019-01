Microsoft News per Android e iOS | ora è possibile personalizzare la modalità di lettura

Microsoft Edge (Beta) : introdotto NewsGuard anche su Android : La versione beta di Microsoft Edge per Android si è appena aggiornata sul Play Store di Google alla nuova versione numerata 42.0.22.2862. Novità Dopo alcuni giorni da iOS, anche su Android arriva il supporto del browser a NewsGuard, una piattaforma costituita da una serie di analisti esperti nell’ambito del giornalismo che hanno il compito di individuare e segnalare agli utenti le fake-news in giro per il WEB. E’ possibile attivare ...