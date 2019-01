Meghan Markle splendida con l’abito scintillante Ma i sandali rivelano l’alluce valgo

Meghan Markle e l’outfit che ricorda Lady D. La foto di Vogue : Le riviste di moda molto spesso hanno elogiato il look di Meghan Markle, sobrio, sportivo ed elegante. Una foto che è stata pubblicata sui profili social di Vogue Italia ha destato scalpore, ma in senso buono.Infatti a nessuno è sfuggito un particolare molto importante. In uno dei suoi appuntamenti ufficiali, la neo duchessa ha indossato un abito che omaggia il look e le bellezza dell"immortale Lady D. Più volte sia la Markle che la Middleton ...

Meghan Markle ha da sempre un debole per gli animali. Sarà per questo che la regina l'ha appena nominata madrina della The Mayhew Animal Home, che si prende cura degli animali ...

Kate Middleton in magenta fallisce. Meghan Markle in chiaro incanta : Kate Middleton ha visitato la Royal Opera House di Londra. Dopo il look casual per giocare coi bambini all’aria aperta, la Duchessa di Cambridge è tornata nei suoi consueti abiti formali. Ha così indossato un tailleur firmato Oscar de la Renta, color magenta, da 3.090 euro circa. Kate lo ha abbinato con dei collant neri coprenti e delle décolletée di vernice con fibbia, firmate Rupert Sanderson, da 593 euro. Per l’occasione ha ...

Meghan Markle - il look rosso e viola è un omaggio a Lady Diana : Meghan Markle ha stupito tutti sfoggiando durante la visita a Birkenhead un look dai colori forti: cappotto rosso e abito viola. Siamo abituati a vedere la moglie di Harry vestire tonalità più neutre. Marrone, verde bosco, blu sono le sue preferite. Durante il viaggio in Australia ha osato con delle fantasie sgargianti, ma giusto perché aveva degli impegni in spiaggia. In realtà l’abbinamento del cappotto rosso, firmato Sentaler, da oltre ...

Meghan Markle - arrestato il fratello : La famiglia d'origine di Meghan Markle al centro di nuove e scottanti controversie. Il Mirror ha raccolto un po' del materiale di cronaca che rappresenta una fonte di imbarazzo per la Royal Family , a partire dall'ultimo episodio di quella che sembra essere una saga infinita. Lo scorso venerdì il fratellastro della duchessa, ...

Kate Middleton a Londra : la giacca country chic è una lezione di stile a Meghan Markle : Kate Middleton dedica il suo primo impegno ufficiale del 2019 al King Henry’s Walk Garden ad Islington, borgo londinese a nord della città. La Duchessa di Cambridge, 37 anni appena compiuti, ha visitato il giardino che ha contribuito a progettare e in cui era già stata lo scorso ottobre al rientro dal congedo di maternità. Per l’occasione ha preparato una pizza all’aria aperta insieme ai bambini. Mentre aiutava i piccoli a cucinare, ...

Meghan Markle - problemi alla Casa Reale : è tutto vero? Il dubbio : Meghan Markle continua a creare problemi alla famiglia Reale: è tutto vero o si tratta di un’arma di distrazione di massa? Dubbi sulle ultime vicende della Casa Reale che riguardano Meghan Markle. Sul territorio inglese non si parla d’altro dei continui problemi che starebbe creando la moglie del principe Henry. In particolare, sembra che la […] L'articolo Meghan Markle, problemi alla Casa Reale: è tutto vero? Il dubbio ...

Meghan Markle e il principe Harry svelano quando nascerà il “royal baby” : È attesa tra la fine di aprile e i primi di maggio la nascita del primo bebè di Meghan e Harry. A rivelarlo, secondo l’agenzia britannica Pa, è stata la stessa duchessa di Sussex, conversando con alcune ammiratrici a margine di una visita compiuta oggi a Birkenhead, un sobborgo di Livepool. “Mi ha detto di essere incinta di sei mesi e che il parto è previsto per la fine di aprile, al massimo l’inizio di maggio”, ha raccontato ...

Meghan Markle isolata da Kate Middleton e abbandonata dalla guardia del corpo : Tra Meghan Markle e Kate Middleton la tensione pare sia arrivata alle stelle. I Duchi del Sussex infatti non hanno partecipato al pranzo organizzato domenica 13 gennaio ad Anmer Hall per festeggiare il 37° compleanno di Lady Middleton. Nonostante la casa di campagna nel Norfolk di William e Kate sia ampia e dotata di 10 camere da letto dove poter soggiornare comodamente senza essere disturbati, Harry e Meghan non si sono fatti vedere. A dir la ...

