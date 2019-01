Isis,canadese condannata per terrorismo

: RT @IAmJamesTheBond: Un altro ISIS 'canadese' catturato in Siria. - gabiravanelli : RT @IAmJamesTheBond: Un altro ISIS 'canadese' catturato in Siria. - ItaIiaSovrana : RT @IAmJamesTheBond: Un altro ISIS 'canadese' catturato in Siria. - daniele_1266 : RT @IAmJamesTheBond: Un altro ISIS 'canadese' catturato in Siria. -

Una donnache ha cercato di unirsi al gruppo Stato Islamico (EI) in Siria e ha attaccato i dipendenti di un grande negozio di Toronto,è stataper attività terroristiche. Rehab Dughmosh è stata arrestata dopo aver attaccato 3 giugno 2017, armata di arco e un coltello da macellaio nascosto sotto il niqab, una catena di Canadian Tire.Con una mazza da golf aveva attaccato un piccolo gruppo di impiegati gridando "è per l'IS", senza ferire nessuno.A giugno 2016, aveva tentato di andare in Siria per unirsi all'.(Di venerdì 18 gennaio 2019)