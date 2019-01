Il sarcoma ed i fattori di rischio fra cui la rimozione dei linfonodi

Blastingnews

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Ilè un tumore raro dei tessuti connettivi, cioè dei tessuti di sostegno dell'organismo. Questa malattia rappresenta l'uno per cento di tutte le neoplasie maligne ed ha un tasso di incidenza di poco superiore negli uomini. Di questa patologia si conoscono almeno cinquanta sottotipi, legati al tessuto di origine, nonché all'aspetto delle cellule malate. Tra i principali emergono i leimiosarcomi che colpiscono il tessuto adiposo; i linfangiosarcomi che interessano i vasi linfatici; gli emangiosarcomi che interessano, invece, i vasi sanguigni e gli schwannomi maligni che colpiscono il tessuto nervoso. Ilinteressa principalmente gli arti, sia superiori che inferiori, la testa, il collo, il tronco, il retroperitoneo, nonché alcuni organi interni. Si tratta di un tumore subdolo, il più dello volte diagnosticato per caso, in quanto asintomatico o, addirittura, ad uno stadio ...