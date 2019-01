Caserta | non si fermano all’alt della polizia e scappano a tutta velocità | 4 morti | un

Non si fermano all'alt e si schiantano : 4 morti nel Casertano - : L'incidente si è verificato sulla statale Telesina, al termine di un inseguimento con una pattuglia della polizia. Lievemente feriti anche i due agenti a bordo della volante

Mozzarella contaminata di Caserta - bufera sul film "Non ci resta che il crimine" : quella scena una "bufala" : Una delle scene dell'ultimo film di Massimiliano Bruno, al cinema in queste settimane, ha alzato un vero polverone

“Siamo rovinati. Non ci resta che vendere la mozzarella contaminata di Caserta”. Alessandro Gassmann e Marco Giallini fanno imbufalire i produttori campani : “La battuta di pessimo gusto sulla mozzarella contaminata di Caserta nel film ‘Non ci resta che il crimine’ è un falso storico e un’offesa inaccettabile a un intero territorio. Abbiamo già incaricato i nostri legali per mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela dei produttori di mozzarella Dop, ma anche a difesa di una terra ingiustamente martoriata da stereotipi che non possono essere rilanciati anche da un ...

Riparte il futuro - l’incubatore di Caserta per aiutare le startup : “Agli imprenditori dico ‘non aggirate le regole'” : Quello delle startup è un settore che, pur essendo ad alto rischio, attira grandi investimenti, in Europa come altrove, per le sue potenzialità dirompenti di creare innovazione e ricchezza. Purtroppo però, l’Italia è fanalino di coda in questo ambito: qui infatti i complicatissimi procedimenti burocratici per lanciare una nuova impresa e la lentezza delle risposte istituzionali e amministrative alle richieste di finanziamenti, creano un pantano ...

Diretta Cavese Casertana/ Risultato finale 1-2 - info streaming : De Rosa non basta - derby campano agli ospiti! : Diretta Cavese Casertana streaming video e tv: probabili formazioni, orario e Risultato live della partita di Serie C per la 20giornata nel girone C.

Crostacei e mozzarelle 'non a norma' : multe per 36mila euro nel Casertano - : In quest'ultima settimana i carabinieri forestali della provincia di Caserta hanno proceduto ad attività di controllo sui prodotti alimentari destinati al consumo nel periodo natalizio. La diffusa ...

Capodanno a Caserta - il sindaco si arrende : 'Sparate dove non date fastidio' : Fuochi off-limits anche nei pressi di scuole o in occasione di manifestazioni e spettacoli organizzati in aree pubbliche. Il divieto viene poi esteso, ma solo per alcuni tipi di fuochi, come indicato ...

Caserta - volontari Caritas aggrediti da ragazzini : 'Non aiutate i barboni' : Da Aversa, popoloso centro della provincia di Caserta, arriva una brutta storia di razzismo e di odio. Nella notte tra sabato domenica, una baby gang composta da una decina di minorenni ha aggredito tre volontari della Caritas impegnati ad assistere alcuni senza tetto. "Non aiutate i barboni" avrebbero gridato mentre li spintonavano. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine che hanno assicurato: "Prenderemo i responsabili". Il raid ...

Trenta a Caserta : "I migranti non sono turisti" : Il ministro incontra gli studenti delle scuole superiori: "Chi mette figlio su barcone non pensa di andare in crociera". Per la terra dei fuochi 200 uomini

Caserta - Emilio non ce l'ha fatta : il 27enne si spegne dopo una lunga lotta : dopo un calvario durato cinque settimane, si è spento anche il giovanissimo Emilio Di Nuzzo, uno dei passeggeri che viaggiava a bordo dell'Audi A3 che il 25 ottobre scorso travolse ed uccise l'avvocato Michele Petrone mentre stava passeggiando col suo cane. La tragica notizia Le condizioni del ventisettenne, ricoverato presso l'Ospedale Sant'Anna e Sebastiano di Caserta, erano precipitate alle prime luci dell'alba di sabato 1 dicembre, quando il ...

Il vertice a Caserta non spegne la Terra dei Fuochi : L'opinione pubblica è giustamente allarmata dai recenti e numerosi incendi in impianti di gestione dei rifiuti, che stanno colpendo ormai l'Italia da Nord a Sud. Il Governo ha provato a correre ai ripari con la firma del protocollo sulla Terra dei Fuochi siglato nel vertice di Caserta. Ma il documento, che coinvolge il Premier, i due Vicepremier e cinque Ministri e che registra un sì a metà anche dalla Regione Campania, ...