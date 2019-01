«Avatar 2 e 3» | ten years challenge completa per i sequel di James Cameron

vanityfair

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Once upon a time in HollywoodLa FavoritaOn the basis of sexFrozen 2DumboGemini ManLittle WomenDownton AbbeyEighth GradeUsLa più complicata tra le «ten» sbandierate online è toccata a. Il regista, che dieci anni fa ha dato vita al mondo azzurro di, incassando la più grande cifra della storia del cinema, è riuscito a concludere la produzione dei primi due, al cinema – rispettivamente – il 18 dicembre 2020 e il 17 dicembre 2021.LEGGI ANCHE: Kate Winslet «ritorna» daSecondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Independent, però, la casa di produzione Fox sembra avere posto un freno all’estro di. I film, dunque, non saranno quattro, come annunciato all’indomani di1, ma due. Poi, con i numeri alla mano, qualora il successo di2 e3 dovesse raggiungere vette altissime, si potrà pensare ...