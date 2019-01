Under 19 | Italia | tris alla Spagna in amichevole

DIRETTA ITALIA SPAGNA Under 19 / Risultato live 1-0 - info streaming : gran gol di Esposito! - amichevole - : DIRETTA ITALIA SPAGNA UNDER 19 info streaming video e tv: probabili formazioni, orario della partita amichevole, test importante per i ragazzi del ct Guidi.

Diretta Italia Spagna Under 19/ Risultato live 0-0 - info streaming : squadre in campo - si gioca! - amichevole - : Diretta Italia Spagna Under 19 info streaming video e tv: probabili formazioni, orario della partita amichevole, test importante per i ragazzi del ct Guidi.

DIRETTA ITALIA SPAGNA Under 19 / Streaming video e tv : il cammino nelle qualificazioni europee - amichevole - : DIRETTA ITALIA SPAGNA UNDER 19 info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario della partita amichevole, test importante per i ragazzi del ct Guidi.

Tour Down Under 2019 : Elia Viviani show nella prima tappa - il campione italiano dominante in volata : È subito il tricolore a sventolare nella prima tappa della corsa che apre il circuito World Tour di ciclismo su strada. Il campione italiano Elia Viviani si impone in volata nella frazione inaugurale del Tour Down Under in terra australiana: sprint come al solito perfetto per il capitano della Deceuninck – Quick Step nella tappa partita da North Adelaide e giunta in quel di Port Adelaide di 129 chilometri completamente pianeggianti. ...

Ciclismo – Tour Down Under 2019 - Viviani trionfa alla prima tappa : vittoria in volata per il corridore italiano in Australia : Elia Viviani trionfa alla prima tappa del Tour Down Under 2019: bella vittoria in volata dell’azzurro sul traguardo di Port Adelaide Il Tour Down Under, al via oggi 15 gennaio, apre la sua 15ª edizione con la vittoria dell’italiano Elia Viviani. La prima tappa della prima prova dell’UCI World Tour 2019 vede infatti vincere in volata, sul traguardo di Port Adelaide, il velocista azzurro. Viviani, partito da North Adelaide, ...

Italia Under 19 : mercoledì 16 gli azzurrini andranno in campo a Caserta contro la Spagna : In attesa della grande sfida Juventus-Milan, in programma mercoledì 16 alle ore 18:30 Italiane. Sfida che deciderà chi alzerà al cielo la Supercoppa Italiana. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha reso noto, attraverso i canali ufficiali del proprio sito web, che la nazionale di calcio Italiana under 19, prenderà parte ad un amichevole internazionale contro la nazionale spagnola. Gli azzurrini guidati dal CT Federico Guidi, ...

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 - Samuele Leone si impone tra gli Junior : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 ai Campionati Italiani 2019 di Ciclocross. All’Idroscalo di Milano il portacolori della Selle Italia Guerciotti, società organizzatrice, ha rispettato il pronostico, dominando la gara e centrando così il terzo titolo nazionale consecutivo. Al secondo posto troviamo il compagno di squadra Stefano Sala, che ripete così il piazzamento dello scorso anno. Completa il podio Antonio Folcarelli (Race Mountain ...

Tour Down Under 2019 : tutti gli italiani al via. Elia Viviani punta alle volate - Diego Ulissi per rinascere : Saranno dieci i corridori italiani al via del Tour Down Under, prima corsa WorldTour dell’anno, che scatterà martedì 15 gennaio in Australia. Seppur con un contingente ristretto, il Bel Paese potrà essere comunque protagonista, vista la qualità degli atleti presenti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Tour Down Under 2019. Partiamo da Elia Viviani, che avrà il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria in volata. Il 29enne ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte l’Olanda e vola in finale al Wevza - domani sfida alla Francia : L’Italia vola in finale al Torneo Wevza, competizione valida anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto l’Olanda con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-20) nella semifinale e così domani torneranno in campo nell’atto conclusivo per sfidare la Francia, già battuta nel girone preliminare: i ragazzi di Renato Barbon partiranno con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo è ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia travolge la Francia e vola in semifinale al Wevza : Italia inarrestabile al Wevza, torneo valido anche come qualificazione agli Europei Under 2017 di Volley maschile che si disputeranno quest’estate. Gli azzurrini, dopo aver asfaltato Germania e Belgio, surclassano anche la Francia con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) e chiudono il girone eliminatorio al primo posto, qualificandosi così alle semifinali (domani affronteranno una tra Spagna, Portogallo e Olanda). I ragazzi di Renato Barbor ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte il Belgio e avvicina la semifinale al Wevza : L’Italia concede il bis al torneo Wevza, valido anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. La nostra Nazionale, impegnata a Viana do Castelo (Portogallo) ha sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-15; 25-18) dopo aver superato la Germania nella giornata di ieri e balza in testa al girone, domani la sfida conclusiva contro la Francia che potrebbe valere un posto in semifinale (solo la vincitrice del torneo stacca ...

Italia Under 17 : prima chiamata per Niccolò Squizzato : Italia Under 17 : prima chiamata per Niccolò Squizzato . C'è anche il fantasista dell' Inter nelle convocazioni di Carmine Nunziata per l'amichevole con la Spagna . La sfida contro la selezione ...

Trap - talent e musica italiana : le vendite del 2018 e il cambiamento epocale degli Under 30 : Il 2018 è stato l'anno di Sfera Ebbasta . Lo sancisce - se non bastassero i dati precedenti - il rapporto Fimi , Federazione Industria musicale italiana, sulla musica italiana più venduta del 2018 , ...

Tour Down Under 2019 : la stella Sagan e tanti italiani al via : Sarà un avvio in grande stile per il 2019 del ciclismo professionistico. Dal 15 gennaio la stagione si apre con il primo appuntamento del World Tour, il Tour Down Under. La corsa australiana preannuncia uno spettacolo di altissimo livello grazie alla presenza di tanti campioni che si sfideranno in sei tappe suddivise tra occasioni per velocisti e percorsi più movimentati pur senza grandi salite. La stella della corsa sarà Peter Sagan, ma al via ...