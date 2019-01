Sequestrato nei boschi bresciano | è caccia all' uomo

Mamma trova un pezzo di plastica nell’omogeneizzato : Sequestrato lotto interessato : Si è accorta dalla “espressione insolita” della figlia di 6 mesi che in quel vasetto di omogeneizzati che la piccola stava mangiando c’era qualcosa che non andava e solo la prontezza della madre ha evitato che la neonata ingerisse il “corpo estraneo”. All’interno dell’omogeneizzato c’era infatti un pezzo di plastica. La donna, che risiede a Pavia di Udine, in Friuli, ha immediatamente sporto ...

Varese - un 15enne Sequestrato per ore e torturato da quattro coetanei : Rinchiuso in un garage, sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e minacciato con un coltello puntato alla gola

Varese - 15enne Sequestrato e torturato da 4 coetanei per 3 ore : “Orecchino strappato e esibito in video Instagram” : Legato a una sedia con dei fili elettrici, colpito con una spranga di metallo e minacciato con un bastone chiodato e un coltello alla gola. Sembrerebbe una scena di criminalità organizzata e invece vede protagonisti quattro giovani 15enni, che sono accusati di aver sequestrato un loro coetaneo tenendolo per tre ore all’interno di un garage. Il fatto è successo a Varese. I quattro – si legge sulla Prealpina – avrebbero torturato ...

Varese - un 15enne Sequestrato per ore e torturato da quattro coetanei : Rinchiuso in un garage, sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e minacciato con un coltello puntato alla gola

Quindicenne Sequestrato da una banda di coetanei torturato per ore in un garage : Un Quindicenne sequestrato in un garage per ore da quattro coetanei, che lo hanno minacciato e torturato per farsi dare informazioni su un suo amico, che la banda stava cercando. E' quanto - si legge ...

Varese - 15enne Sequestrato e torturato da banda di coetanei : Legato a una sedia con fili elettrici, un coltello alla gola: picchiato per farsi dare informazioni su un suo amico, che i baby delinquenti stavano cercando