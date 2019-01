Oroscopo febbraio | previsioni Toro | leggermente in ribasso

Oroscopo febbraio - previsioni Ariete : è arrivato l'inizio della stabilità : Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando, ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio. Amore e affetti ...

Oroscopo del mese di febbraio - novità in amore per il Capricorno e i Pesci : L'Oroscopo del mese di febbraio 2019, grazie a Venere nel segno del Capricorno, porterà novità sentimentali ai segni di terra come il Toro e la Vergine. Lo stesso aspetto astrale, però, causerà problemi ad Ariete e Bilancia. Le stelle dell'Oroscopo di febbraio Ariete (21/03-20/04): Venere in quadratura non vi risparmierà delusioni in amore. Saturno, inoltre, è negativo e potrebbe portare alla fine di alcune storie d'amore. Chi è single passerà ...

Oroscopo del mese di febbraio : positive novità in amore per Pesci - Capricorno e Vergine : Dopo aver visto l'Oroscopo per tutto il 2019, scopriamo adesso nel dettaglio cosa succederà ad ogni segno nel mese di febbraio, con particolare attenzione a salute, lavoro ed amore. Ariete Marte sarà in questo segno per ben due settimane. Si potranno iniziare nuovi progetti e cercare di portare a termine qualcosa che si desidera fare da tempo. I rapporti di amicizia saranno sempre più positivi: nasceranno nuovi legami e si conoscerà nuova ...

Capricorno - Oroscopo Paolo Fox febbraio 2019 : cosa ci dicono le stelle? - Ultime Notizie Flash : Capricorno, oroscopo Paolo Fox febbraio 2019: cosa ci dicono le stelle? Ecco come sarà il mese di febbraio

Cancro - Oroscopo Paolo Fox febbraio 2019 : ecco cosa succederà secondo le stelle - Ultime Notizie Flash : Con Paolo Fox e il suo oroscopo per il 2019, andiamo a scoprire come andrà il mese di febbraio 2019 per i nati sotto il segno del Cancro

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : Leone in primo piano : Nella settimana che va dal 4 al 10 febbraio troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna viaggerà dall'Acquario all'Ariete. Sole e Mercurio (sino al 9) in Acquario. Nettuno e Mercurio (dal 10) in Pesci. Marte in Toro e Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro. Oroscopo dal 4 al 10 febbraio: Cancro nostalgico, Leone Top Ariete: umore altalenante e alto rischio di litigi amorosi. Sarà bene che i nativi ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : Capricorno e Toro con una marcia in più : In questa settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Saturno e Plutone in Capricorno. La Luna farà la spola dalla Vergine al Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro dalla terza alla seconda casa. Toro lanciato nei progetti Ariete: il Sole unito ai transiti perlopiù nell'elemento terra potranno minare la serenità dei ...

Oroscopo classifica febbraio 2019 : progetti ambiziosi per il Leone : In questo mese di febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e dal 4 Venere nel segno del Capricorno. Nettuno in Pesci e Giove nel Sagittario (con Venere a fargli compagnia per i primi tre giorni). Mercurio dapprima in Acquario si sposterà in Pesci giorno 10. Urano ancora retrogrado in Ariete e Marte in Toro. Nodo Lunare in Cancro tra la prima e la dodicesima casa nell'arco del mese. Sul podio 1° posto Capricorno: col fresco apporto di Venere dai ...

Oroscopo di febbraio : mese super per Pesci - Scorpione - Toro - Cancro e Bilancia : L'Oroscopo del secondo mese del 2019 prevede grande fortuna e prosperità per i nati sotto i segni d'acqua (Scorpione, Pesci e Cancro): febbraio sarà un mese ricco di successi e nuove avventure. Ci saranno giorni migliori, invece, per Capricorno, Sagittario e Vergine, in particolar modo per quanto concerne la salute. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): dovrete dimostrare tutta la vostra determinazione e ...