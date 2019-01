Indonesia | scienziata sbranata da un coccodrillo in un centro ricerca

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) E' stata tradita da quegli animali che tanto amava e di cui ogni giorno ne studiava il comportamento e le abitudini. Amava i coccodrilli Deasy Tuwo, unatrice di 44 anni, che lavorava in una North Sulawesi, in. Qualcosa però, venerdì scorso, è andato storto. La donna, secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, stava dando da mangiare al, di nome Merry. Un'operazione di routine, che però si è trasformata in una tragica fatalità. L'animale all'improvviso l'ha infatti attaccata, e quando unpassa all'azione c'è da fare davvero ben poco. Il rettile era lungo ben 17 piedi (5 metri).trice trascinata in acqua A quanto pare ilè riuscito a superare un muretto di cemento alto 8 piedi (circa due metri), poi da li ha trascinato in acqua la donna. Il personale si è accorto che qualcosa non andava intorno ...