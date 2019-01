Effetto Brexit sulle borse asiatiche

Effetto Brexit sulle Borse. A Milano tiene Enel - vola Astaldi : Il leading indicator Ocse registra segnali di rallentamento della crescita per l'economia dell'intera zona euro, francese e tedesca, mentre per il Giappone le prospettive sono stabili e per gli ...

L'Effetto Brexit sul Made in Italy Chi vince e chi perde. Ecco i nomi : Con o senza intesa, l'uscita del Regno Unito dal mercato unico aprirà comunque sfide e opportunità per i principali gruppi del "Made in Italy": l'Italia parte da un interscambio commerciale che nel 2017 ha toccato i 34,5 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di quasi un miliardo al mese per il "bel paese". Ma se Leonardo è tra i principali investitori del settore Difesa britannico, Fiat ...