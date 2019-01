Cogne | la Coppa del Mondo in diretta su Rai2 Cogne - La sprint in tecnica libera | con la

Cogne - dalla Regione Valle d'Aosta 200.000 per la Coppa del mondo di fondo - AostaOggi.IT : Sempre in tema di sport invernali, l'esecutivo ha approvato la graduatoria per il finanziamento di interventi di sviluppo dello sci nordico e stanziato circa 39.000 euro per l'acquisto di mezzi e ...