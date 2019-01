Che bello uno sbirro in meno | commento choc su agente morto

"Che bello uno sbirro di meno". Il post choc su Fb : denunciato : Esultava per il decesso di un poliziotto. "Che bello, uno sbirro in meno", ha scritto un utente di Facebook dopo la notizia della morte di un agente della Polstrada sulla Messina-Catania. Un commento choc che ha scosso la rete e spinto il Sindacato Autonomo di Polizia a denunciare l'autore."Come abbiamo sempre fatto denunciamo tutti coloro che irridono e offendono la memoria dei nostri colleghi che hanno perso la vita mentre stavano garantendo ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : bene Garcia e Kerber - Che sfida Sharapova-Wozniacki! : Soltanto tre dei sedici match del secondo turno della parte bassa del tabellone femminile degli Australian Open di tennis, andati in scena oggi, si sono conclusi al terzo set: diverse sfide sono state a senso unico, ma ora per il terzo turno sono all’orizzonte grandi sfide a Melbourne. Andiamo a scoprire tutti i risultati. La ceca Petra Kvitova supera rapidamente la romena Irina Begu ed ora affronterà l’elvetica Belinda Bencic, ...

Come si organizza un matrimonio in Sicilia - anChe più bello di quello dei Ferragnez : Questa volta gli influencer, a quanto pare, sono davvero stati in grado di influenzare. Dopo il matrimonio in quel di Noto dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia, Chiara Ferragni, e del fido compagno, il rapper Fedez, la Sicilia è diventata a tutti gli effetti la destinazione più in voga del momento per celebrare le proprie nozze. Magari con budget complessivi un tantino inferiori a quello dei Ferragnez, ma pur ...

DONNA UCCISA DAL MARITO - FIGLI ADOTTATI DA ALGHERO/ Il bello di riscoprire quella gratuità Che ci fa tutti : Una "adozione di cittadinanza". E' quella decisa dal sindaco di ALGHERO per due fratelli di 12 e 8 anni, dopo che il padre ha ucciso la madre

Dal «Bello delle donne» a «Caterina e le sue figlie» : le fiction di Teodosio Losito Che non dimentiCheremo : Il bello delle donne (2001 - 2003/ 2017)Caterina e le sue figlie (2005 - 2010) L'onore e il rispetto (2006 - 2017)Pupetta - Il coraggio e la passione (2013)Baciamo le mani - Palermo New York 1958 (2013)Furore - Il vento della speranza (2014)Caldo criminale (2010) Il peccato e la vergogna (2010 - 2014)Io ti assolvo (2008)Non molto tempo fa c’era chi era convinto che Teodosio Losito fosse solo uno pseudonimo, una personalità fittizia. La sua ...

‘Ma lì c’è Spiderman? Bello avere un amico dall’altra parte del mondo’. Il ponte di 300 bimbi Che si scrivono tra i continenti : “Ciao Felista, quando ho ricevuto la tua lettera mi sono messa a piangere di gioia, ero contenta e commossa, perché ricevere una lettera che viene quasi dall’altra parte del mondo e avere un’amica così preziosa che anche lei sta dall’altra parte del mondo è un’esperienza bellissima”. “Mi piace viaggiare, conoscere altri Paesi principalmente dove stai te. Mi descrivo, sono un po’ bassettina, occhi castani, capelli corti e neri”. ...

Dani Alves : 'Neymar viene criticato perché è come Cristiano Ronaldo : ricco - bello e famoso' : L'altro è considerato fra i più forti al mondo ed erede della coppia Messi-Ronaldo. Dani Alves e Neymar giocano insieme sul campo, tanto nel Psg quanto nel Brasile, e sono molto amici fuori. Le ...

Atp Auckland 2019 - il tabellone e i partecipanti : Fognini e Cecchinato già al 2° turno - c’è anChe Berrettini : La stagione del tennis maschile prosegue con l’ATP 250 di Aukland in programma dal 7 al 13 gennaio. Sul cemento neozelandese si daranno battaglia diversi big: la testa di serie numero 1 è lo statunitense John Isner, spiccano gli spagnoli Roberto Bautista Agut (reduce dall’impresa contro Djokovic a Doha) e Pablo Carreno Busta. Le teste di serie numero 2 e 3 sono i nostri Fabio Fognini e Marco Cecchinato che beneficiano di un bye e ...

Mattarella ha premiato Roxana - Che si ribellò ai Casamonica. Ora diamole la cittadinanza italiana : Il presidente Mattarella, nei giorni scorsi, ha riconosciuto le onorificenze della Repubblica a 33 cittadine e cittadini italiani che hanno “onorato” la Costituzione con gesti di solidarietà, di accoglienza, di inclusione sociale, di impegno contro i muri del razzismo e delle discriminazioni. Tra loro Roxana Roman, titolare del bar Roxy alla Romanina, a pochi metri dalle ville fortezza del clan Casamonica. Questa signora, arrivata dalla Romania ...

Per Luca Turco la storia con Giorgia Gianetiempo è 'Il regalo più bello Che potesse farmi' : Da alcuni mesi è stata resa nota sui social la relazione tra due protagonisti della longeva soap opera Un Posto Al Sole: si tratta di Giorgia Gianetiempo e Luca Turco, che interpretano rispettivamente i ruoli di Niko e Rossella. I due attori stanno sempre insieme, poiché oltre alla vita privata si ritrovano anche sul set, vivendo un momento di grande felicità nella loro relazione e la prova evidente è fornita dai loro profili social. Nei giorni ...

Pallanuoto - l’Italia batte gli USA in amiChevole. Il Settebello vince la terza partita - Di Fulvio segna 5 gol! : Ultimo dell’anno in vasca per il Settebello, impegnato nella terza amichevole contro gli USA. L’Italia, dopo aver vinto il primo incontro e aver perso la rivincita, si è imposta nella bella giocata a San Juan Capistrano, davanti ai 600 spettatori della JSerra High School. Gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa per 10-5 e hanno chiuso al meglio il tris di incontri con la Nazionale a stelle e strisce: a fare la differenza il ...

Il 2018 è stato l'anno più bello per Dua Lipa e il best of Che ha postato su Instagram lo dimostra : laura.ritagliati 30 December 2018 Dua Lipa sta pubblicando un best of che racconta quanto è stato importante per lei l'anno che sta per finire. via GIPHY Un tour lunghissimo in giro per il mondo , una serie infinita di award che l'hanno confermata una degli artisti rivelazione del 2018, ospitate a eventi prestigiosi e molto altro ancora. via GIPHY Dua ha pensato di celebrare gli ultimi ...

Il 2018 è stato l’anno più bello per Dua Lipa e il best of Che ha postato su Instagram lo dimostra : <3 The post Il 2018 è stato l’anno più bello per Dua Lipa e il best of che ha postato su Instagram lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

Il video di Camila Cabello Che impara a sciare ti svolterà la giornata : Adoriamo <3 The post Il video di Camila Cabello che impara a sciare ti svolterà la giornata appeared first on News Mtv Italia.