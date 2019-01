Un migrante in fuga è stato bloccato sulla pista di Malpensa

agi

(Di martedì 15 gennaio 2019) Aeroporto di Malpensadalle 19 di questo pomeriggio per una persona. Stando alle informazioni raccolte fino ad ora si tratta di unsenegalese che eracaricato su un volo per essere rimpatriato e ha tentato la: era salito dalla porta anteriore del velivolo ed è uscito da quella posteriore. Per sicurezza il transitoe'. La situazione dei voli sta tornando lentamente alla normalità. Secondo gli ultimi aggiornamenti l'uomo è riuscito a fuggire nonostante il dispiegamento di forze di polizia all'interno dello scalo. La polizia sarebbe comunque sulle sue tracce. Non si conoscono al momento le generalità dell'individuo.