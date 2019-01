Traffico Roma del 15-01-2019 ore 10 | 00

Roma : maxi retata nel Lazio per Traffico rifiuti e roghi tossici - 15 arresti : Roma – maxi operazione contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici nel Lazio. I carabinieri, su richiesta della Dda, hanno arrestato 15 persone (6 custodie cautelari in carcere e 9 ai domiciliari), al termine dell’inchiesta ‘Tellus’, grazie a cui sono state indagate 57 persone, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e ...

Rifiuti : 15 arresti per Traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria ...

Traffico di rifiuti e roghi tossici - blitz a Roma : arresti e sequestri - 57 indagati : Quindici persone sono finite in manette nell'ambito dell'operazione Tellus dei carabinieri. In totale gli indagati a vario...

Traffico Roma del 15-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNASUL GRA TRA LA PRENESTINA E L’ARDEATINA E SEMPRE PER INCIDETE TRA LA PRENESTINA E LA RUSTINA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA ...

