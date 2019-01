Supercoppa | domani la partitissima tra Juve e Milan | possibili undici di partenza

Blastingnews

: In cambio di 7 milioni per la #Supercoppa in Arabia Saudita, calerà il silenzio su: Bombe sui civili in Yemen Dirit… - amnestyitalia : In cambio di 7 milioni per la #Supercoppa in Arabia Saudita, calerà il silenzio su: Bombe sui civili in Yemen Dirit… - JuventusTV : La #Supercoppa ?? si avvicina! In esclusiva le parole ??? di @PauDybala_JR e @bonucci_leo19 in vista della partita ??… - amnestyitalia : Ecco alcune alcune cose che forse non tutti sanno sull'Arabia Saudita, il 'regno della crudeltà' dove domani… -

(Di martedì 15 gennaio 2019), mercoledì 16 gennaio,ntus escenderanno in campo per giocarsi il primo trofeo stagionale che, in realtà, è un'appendice della passata stagione. Il match che vale laitaliana avrà luogo in Arabia Saudita, nel King Abdullah Stadium di Gedda alle 18:30 (ora italiana) e sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Da un lato c'è unaadrenalinica, sempre affamata di vittorie e successi nonostante in questi anni abbia dominato la scena a livello nazionale, dall'altro c'è unche ha bisogno di ritrovare la sua identità di squadra dopo un avvio di stagione non facile. Sollevare un trofeo farebbe davvero bene al morale della truppa di Gattuso ed anche all'albo d'oro della stessa, visto chesono le formazioni che hanno vinto più volte la, 7 a testa, e chi vinceràdeterrà pertanto il record di successi del trofeo. Prima del match di ...