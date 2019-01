Perry Mason torna in tv in una nuova veste firmata HBO e con Matthew Rhys protagonista

Matthew Rhys da The Americans a Perry Mason - la nuova serie sul leggendario avvocato prodotta da Robert Downey Jr. : Nuovi grandi progetti portano Matthew Rhys da The Americans ad una delle icone della letteratura e della tv americana. L'attore, premiato con un Emmy per il suo ruolo nella serie drammatica che si è appena conclusa su FX dopo sei stagioni di successo, ha firmato per recitare nei panni del leggendario avvocato Perry Mason in una serie limitata prodotta dalla HBO. Il progetto vanta la produzione dell'attore Robert Downey Jr., che ...