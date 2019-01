Inter | un ex Milan esalta Skriniar | ' E' il miglior difensore della A'

Inter - è Jack Ma il socio di minoranza? Patrimonio da oltre 34 miliardi di dollari - fu accostato anche al Milan : Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sull'identità dell'azionista di minoranza che potrebbe presto entrare nell'organigramma dell' Inter per affiancare Suning. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport , il famoso fondo di Hong Kong intenzionato a rilevare il 31% delle quote ancora in possesso dell'indonesiano Erick Thohir sarebbe il Yungfeng Capital, di proprietà del miliardario ...

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...

Genoa-Milan - Pastorino (Leu) : “Intervenga Prefetto - partita alle 15 danneggia la città” : Luca Pastorino deputato e segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera dichiara: “Lo spostamento della partita di serie A Genoa Milan del 21 gennaio alle 15 (inizialmente fissata alle 21) danneggia Genova, i commercianti e i tifosi. Faccio gentilmente appello al Prefetto perché il match venga riportato in orario serale”. “Come sottolineato anche dal sindaco Bucci nella fascia pomeridiana di lunedì 21 gennaio ci sarà lo sciopero ...

Cassano a Sky : 'Milan - follia cedere Higuain. E' l'unico decente che hanno. Lo prenderei all'Inter al posto di Icardi' : Dopo l'operazione al cuore, ho fatto 60 minuti a un livello clamoroso contro una squadra clamorosa che nel 2014 sarebbe diventata campione del mondo. Un'altra grande partita per me fu anche Inter-...

Milan - bomba Cassano : "Higuain all'Inter per Icardi. È l'unico decente" : Se il Milan vuole ricostruire per tornare a vincere, hai uno dei centravanti più forti al mondo, allora devi costruire attorno a campioni così. Se gioca con questi giocatori qua è normale che fa ...

Paolo Condò : «Gli Interessi Sky sono quelli dei tifosi di Genoa e Milan». : I calendari della Serie A non li fa la televisione, e nemmeno gli orari degli anticipi e positicipi sono decisi di Sky. Questo è il chiaro messaggio uscito dal dibattito durante la puntata di "CalcioMercato - L'originale" di ieri sera sul tema dell'anticipo al lunedì pomeriggio di Genoa-Milan deciso dall'Osservatorio delle Manifestazioni Sportive del Viminale in un orario...

Genoa-Milan alle 15 di lunedì “fa molto discutere” : anche il presidente della Liguria Toti Interviene a gamba tesa : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha parlato del tanto discusso spostamento della gara Genoa-Milan La decisione di far giocare la partita di campionato Genoa-Milan di lunedì (21 gennaio) alle 15.00 ”fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare e si potesse tornare a giocare in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento, che ...

Genoa-Milan - Interviene il Comune : 'Si giochi alle 21' : Genoa-Milan diventa un caso . Dopo la decisione dell' Osservatorio per le manifestazioni sportive di anticipare la gara alle 15 di lunedì 21 gennaio, ecco che scende in campo il Comune di Genova. L'...

Mercato : Icardi e Higuain agitano Inter e Milan - la Samp riabbraccia Gabbiadini : Secondo il quotidiano catalano Sport, nonostante avesse già un'intesa di massima con i blaugrana, Veronique Rabiot - madre e agente del centrocampista francese, in scadenza col Psg - avrebbe ...

Serie A - Genoa-Milan anticipata alle 15 dI lunedì 21 gennaio. Inter - aperta la curva 'chiusa' ai bambini : Su disposizione dell'Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno, la partita Genoa-Mila n, valida per la 20/a giornata del campionato di Serie A si disputi alle ore 15 del 21 ...

Inter-Milan - è corsa a due per Rodrigo De Paul : l’argentino esce allo scoperto riguardo il proprio futuro : Il giocatore dell Udinese ha parlato dell’interessamento di Inter e Milan nei suoi confronti, esprimendo il proprio punto di vista Il futuro di Rodrigo De Paul si conoscerà in estate, il talento argentino infatti ha deciso di procrastinare alla prossima finestra estiva qualsiasi decisione circa la sua prossima squadra. Paola Garbuio/LaPresse Intervistato da Radio La Red, il giocatore dell’Udinese ha confermato di voler chiudere ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Udinese - De Paul : "Inter o Milan? Vedremo a giugno" : "Inter o Milan? Sono lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti. Andare via ora significherebbe lasciare il lavoro a metà e io invece voglio portarlo a termine". Rodrigo ...

Tifoso morto a Milano : nuovi Interrogatori a Napoli e sequestri di auto 'attenzionate' : Si tratta di tre automobili con 'ammaccature' che potrebbero essere compatibili con l'investimento di Daniele Belardinelli o frutto dei violenti scontri -