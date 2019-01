Il migrante respinto a Malpensa è ancora in fuga | 15 voli dirottati 

agi

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Articolo aggiornato alle ore 23,15 del 15 gennaio 2019.È un egiziano e non un senegalese, come riferito in precedenza, ilche intorno alle 19 di questo pomeriggio ha creato il caos all'aeroporto di Malpensa, scalo milanese. L'uomo sarebbe entrato nel velivolo che doveva riportalo in patria, ha percorso tutto il corridoio, e si è lanciato dalla porta posteriore. Atterrato al suolo indenne ha cominciato a fuggire nell'aeroporto e non è statopreso. Il traffico sulla pista, inizialmente bloccato, è stato ripristinato perché le macchine della polizia hanno fatto da transenne all'area interessata. Istanno ricominciando a partire. È esclusa al momento la pista terroristica.L'uomo è un 30enne di origini egiziane imbarcato a bordo di un volo Air Italy diretto a Dakar per esserein Senegal. Il fuggitivo sarebbe atterrato a ...